Snapdragon 8S Gen 3 tanıtıldı

Snapdragon piyasaya yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SNAPDRAGON 83 GEN 3 TANITIMI

Snapdragon 8^Gen 3 telefon amiral gemisi seviyesinin bir altı işlemci kullanacak. Standart Snapdragon telefonlarla benzer GPU'ya sahip olacak telefonda çekirdek sayısı az olacak ve çekirdeklere deviz hızı az daha düşük verilecek. Birincil şekirdek hızlarına bakıldığı zaman iki model arasında 0.4 GHz bir hız farkı olacak.





Yeni işlemci üzerinde X70 5G kkullanılıyordu. Modemle birlikte işlemci hem 5G hem Wi-Fi desteği sağlayabiliyordu. 83 Gen 3 telefon yapay zeka desteği de verecek ancak bir önceki telefon kadar güçlü olmayacak. İşlemci cihazlarda Llama 2 ve Gemini Nano modelleri de çalıştırılarak ve 10 milyar parametreye kadar byük dil modelleri çalışacak. Yeni işlemciyi ilk olarak Honor, iQOO, Realme, Redmi, Xiaomi telefonlar kullanabilecek. Cihazların önümüzdeki aylarda piyasaya çıkması tahmin ediliyor.