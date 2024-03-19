Bist 100
8.798,78 0%
DOLAR
32,34 0,19%
EURO
35,11 -0,26%
ALTIN
2.227,29 -0,23%

Snapdragon 8S Gen 3 tanıtıldı

Yeni akıllı telefon tanıtımı yapıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 12:46
Snapdragon 8S Gen 3 tanıtıldı

Snapdragon piyasaya yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SNAPDRAGON 83 GEN 3 TANITIMI

Snapdragon 8^Gen 3 telefon amiral gemisi seviyesinin bir altı işlemci kullanacak. Standart Snapdragon telefonlarla benzer GPU'ya sahip olacak telefonda çekirdek sayısı az olacak ve çekirdeklere deviz hızı az daha düşük verilecek. Birincil şekirdek hızlarına bakıldığı zaman iki model arasında 0.4 GHz bir hız farkı olacak. 

snapdragon 8s gen 3 tanıtımı yapıldı

Yeni işlemci üzerinde X70 5G kkullanılıyordu. Modemle birlikte işlemci hem 5G hem Wi-Fi desteği sağlayabiliyordu. 83 Gen 3 telefon yapay zeka desteği de verecek ancak bir önceki telefon kadar güçlü olmayacak. İşlemci cihazlarda Llama 2 ve Gemini Nano modelleri de çalıştırılarak ve 10 milyar parametreye kadar byük dil modelleri çalışacak. Yeni işlemciyi ilk olarak Honor, iQOO, Realme, Redmi, Xiaomi telefonlar kullanabilecek. Cihazların önümüzdeki aylarda piyasaya çıkması tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye yüksek rakam için hep bilgi verildi! Promosyon almadan önce bunu bilen yaşadı

Emekliye yüksek rakam için hep bilgi verildi! Promosyon almadan önce bunu bilen yaşadı

Annelere 1500 TL+1000 TL taptaze destek! Sadece o şartı taşımak yetecek

Annelere 1500 TL+1000 TL taptaze destek! Sadece o şartı taşımak yetecek

18 yaşını geçen her birey sadece TC kimliği ile başvurarak binlerce lira ikramiye alabiliyor

18 yaşını geçen her birey sadece TC kimliği ile başvurarak binlerce lira ikramiye alabiliyor

KPSS'siz memur olmak isteyenler dikkat! Kızılay beklenen memur alımını duyurdu

KPSS'siz memur olmak isteyenler dikkat! Kızılay beklenen memur alımını duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Steam bir rekora daha imza attı
2
Galaxy S24 sınıfta kaldı: Şikayet defteri kabarıyor
3
A101 169.990 TL'ye elektrikli araç satacak
4
Snapdragon 8S Gen 3 tanıtıldı
5
Windows 11'e yeni sağ tık özelliği!
6
Google Drive beklenen özelliğe sonunda kavuşuyor
7
Linkedln oyun sektörüne adım atıyor

Bu fiyata ikinci el bilem yok! Dacia Sandero 517 bin TL'ye satışa çıktı

Emekli maaşının asgari ücrete tamamlatacak formül açıklandı: Bununla birlikte en düşük maaş 17.002 TL oluyor

Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak! 38 il için kadro açıldı

Yok artık dedirten zam: Nisan'da farklar ile birlikte 47500 TL üzerinde ödenecek

Vakıfbank kredi musluğunu açtı! 78.000 TL'ye kadar kredi şartları kaldırıldı: İşte ödeme tablosu

Acil nakit arayanlara 100.000 TL hızlı kredi! O banka kimliğiyle gelene veriyor

İstanbullulara az önce duyuru geldi! Bu tarihte tamamen kesilip böyle devam edecek

O ilde ekmek fiyatları 1 TL'ye indi! 30 gün boyunca vatandaş bayram edecek

18 yaşını geçen her birey sadece TC kimliği ile başvurarak binlerce lira ikramiye alabiliyor

KPSS'siz memur olmak isteyenler dikkat! Kızılay beklenen memur alımını duyurdu

Annelere 1500 TL+1000 TL taptaze destek! Sadece o şartı taşımak yetecek

Emekliye yüksek rakam için hep bilgi verildi! Promosyon almadan önce bunu bilen yaşadı