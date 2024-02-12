Steam oyuncuları, tüm zamanların en iyi oyunlarından birinin şaşırtıcı derecede düşük fiyatına inanamıyor.

Square Enix, Final Fantasy, Kingdom Hearts ve Dragon Quest gibi büyük serilere sahip olan en popüler yayıncılardan biridir.



Final Fantasy 7 Reunion çok yakında





Steam'de bulunan tüm şirket oyunları şu anda %20 ila %85'e varan indirimlerle satışta.

En iyi teklifleri bulmak için satışları derinlemesine inceledik ve özellikle dikkatimizi çeken bir şey var.

İnceleme toplama sitesi Metacritic'te 89 puan alan, genellikle tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilir.

Orijinal Final Fantasy 7, derin dövüş mekanikleri, iyi yazılmış karakterler ve en önemlisi, sürükleyici hikayesi için övgü aldı.

Final Fantasy 7'nin yeniden yapım üçlemesinin bir sonraki bölümü, Final Fantasy 7 Rebirth, ayın sonuna kadar piyasaya sürülecek.

Bu, daha yeni ve pahalı yeniden yapım için ödeme yapmadan oyunun hikayesiyle buluşma şansı.

Orijinal Final Fantasy 7, Şubat 12'de Square Enix İndirimi sona erene kadar sadece £3.99 / $4.79'a Steam'de mevcut.

İlk bölümü ek Intermission bölümüyle birlikte almak istiyorsanız, Final Fantasy 7 Remake Intergrade'i sadece £34.99 / $34.99'a alabilirsiniz.

Hikayeye yetişmek için PSP yeniden yapımı olan Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion'ı sadece £23.99 / $29.99'a oynayabilirsiniz.

Steam anlaşmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, sadece £35 / $40'a alabileceğiniz yedi oyunluk serinin tamamını kontrol edin.