TEKNOFEST Adana'da Üçüncü Gün Coşkusu Başladı

TEKNOFEST Adana Etkinlikleri Başladı

Adana Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), üçüncü gününde birçok heyecan verici etkinlikle devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Festivalde

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının önderliğinde düzenlenen festival, AA'nın global iletişim ortağı olarak dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinliklere katılacak.

Göz Alıcı Uçuş Gösterileri

Bugün, ziyaretçiler akrobasi gösterilerinin yanı sıra SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET gibi tanınmış hava araçlarının yanı sıra Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB3 gibi ileri teknoloji cihazlarının da gökyüzündeki şovlarını izleyebilecekler.

Büyük Teknoloji Yarışmaları

Bu yıl 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla katılımcının yarışacağı teknoloji yarışmalarında, kazananlar TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.

Yeni Deneyim Alanları

Festivaldeki "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" alanı, katılımcıları Anadolu'dan günümüze uzanan bir dijital yolculuğa çıkaracak. Ayrıca, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı" da yüzlerce yıl önceki kahramanlık destanını canlandıracak.

Çocuklar İçin Eğlenceli Aktiviteler

Festivalin çocuk sahnesinde "Bilim Gösterisi", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali" gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca, çeşitli deneyim alanları ve sergiler de minik ziyaretçilerin ilgisini çekecek.

Katılım İçin Kayıt

Festival heyecanına ortak olmak isteyenler, TEKNOFEST'in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kayıt yapabilirler. Bu yıl hem eğlenceli hem de öğretici birçok içerik katılımcıları bekliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor. Festival kapsamında paramotor gösterisi yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor. Festival kapsamında paramotor gösterisi yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor. Festival kapsamında paramotor gösterisi yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor. Festival kapsamında paramotor gösterisi yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor. Festival kapsamında paramotor gösterisi yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor. Festival kapsamında paramotor gösterisi yapıldı.