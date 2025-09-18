TEKNOFEST İstanbul 2. Gün: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Gösterileri, 85 Milyon TL Destek

TEKNOFEST İstanbul ikinci günde de coşkuyla sürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanında ikinci gün etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalin ikinci gününde de sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun katılım dikkat çekti.

Yarışmalar: Teknolojiye büyük destek

TEKNOFEST, kritik alanlardaki teknolojik gelişimi teşvik eden yarışma kategorileriyle öne çıkıyor. Festivalde toplam 58 ana ve 137 alt kategoride düzenlenen yarışmalarda, ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten faydalanacak. Ayrıca dereceye giren takımlara 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

Bu teknoloji yarışmalarına 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu; hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen geniş bir katılım sağlandı.

Etkinlik programı: Her yaşa hitap eden içerikler

TEKNOFEST bugüne kadar yaklaşık 11 milyona yakın ziyaretçi ağırladı. Festival; miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar herkese yönelik aktiviteler sunuyor. Programda hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları ve TEKNOFEST Zaman Tüneli bulunuyor. Ayrıca milli deniz, kara ve hava araçları sergisi ile öğrencilere özel ilk uçuş deneyimi imkânı da yer alıyor.

Festivale katılacak müzikseverler için Kıraç, 19 Eylül saat 19.00'da festival sahnesinde konser verecek.

Hava gösterileri: Gökyüzünde milli gücün gösterisi

İkinci günde hava gösterileri programında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının yanısıra F-16 savaş uçaklarının uçuş gösterileri yer alacak. Etkinlikte ayrıca ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI sergileniyor.

Ziyaretçi bilgileri

TEKNOFEST İstanbul'a giriş ücretsiztir; ancak katılım için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekmektedir. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Ziyaretçilerin festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri, hızlı ve kolay erişim sağlayacaktır.