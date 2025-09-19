TEKNOFEST İstanbul 3. Gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziyaretçilere Hitap Edecek

TEKNOFEST İstanbul üçüncü gününde

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Etkinliğin üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'e katılarak ziyaretçilere hitap edecek.

Yarışmalar ve maddi destek

Festivale gelen yoğun ilgi, teknoloji yarışmalarına da yansıdı. TEKNOFEST İstanbul'daki yarışmalar 58 ana ve 137 alt kategoride düzenleniyor. Ön eleme aşamasını geçen takımlar, toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek. Teknoloji yarışmalarına başvuranların sayısı, 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı olarak açıklandı.

Programlar, konserler ve deneyimler

Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan TEKNOFEST, her yaştan teknoloji tutkununa hitap eden etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Festivalde; hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli ile milli deniz, kara ve hava araçları sergisi yer alıyor. Öğrencilere özel ilk uçuş deneyimi de ziyaretçilere sunuluyor. Ayrıca şarkıcı Kıraç, bugün saat 19.00'da festival sahnesinde konser verecek.

Hava gösterileri ve ulaşım bilgileri

TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin gösterilerine de sahne olacak. Etkinliğin üçüncü gününde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra F-16 savaş uçakları uçuş gösterisi yapacak. Festivalde ayrıca ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatlerinde olacak. Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçilerin festival alanına hızlı ve kolay erişmesini sağlayacak.