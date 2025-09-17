TEKNOFEST İstanbul'da Hava Gösterileri: SOLOTÜRK, Hürkuş ve Paramotor

TEKNOFEST İstanbul'da hava gösterileriyle coşku

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul bugün kapılarını açtı. Açılış töreni kapsamında gerçekleşen hava gösterilerinde paramotor, Hürkuş ve SOLOTÜRK performansları izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gösteriler ve festival alanı

Festival, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu organizasyonda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yarışmalardan hava gösterilerine kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Hava gösterileri TEKNOFEST'in en çok takip edilen etkinlikleri arasında yer alıyor.

Yarışmalar ve ödüller

TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle ön plana çıkıyor. 58 ana ve 137 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar, toplam 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplam 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

Teknoloji yarışmalarına başvurular, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı ile büyük ilgi gördü.

Çeşitli etkinlikler ve ziyaretçi profili

Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, 5 gün boyunca miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar geniş bir kitleye hitap eden aktiviteler sunacak. Festival programında hava gösterilerinin yanı sıra konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları ve TEKNOFEST Zaman Tüneli gibi etkinlikler yer alıyor.

Festival alanında ayrıca milli deniz, kara ve hava araçları sergisi ve öğrencilere özel ilk uçuş deneyimi fırsatı bulunuyor. Ayrıca şarkıcı Kıraç, 19 Eylül'de saat 19.00'da festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Havacılık gösterileri ve katılımcılar

Havacılık ve savunma sanayiinin öne çıkan birlikleri gösterilerde yer alacak. Gökyüzünde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterileri yanı sıra F-16 uçaklarının uçuşları da planlanıyor. Festivalde ayrıca ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI sergilenecek.

Giriş bilgileri ve ulaşım

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. Ziyaretçilerin festival alanına hızlı ve kolay erişimi için toplu taşıma araçlarının kullanılması öneriliyor.