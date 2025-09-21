TEKNOFEST İstanbul Final Günü: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Gösteride

TEKNOFEST İstanbul final gününde ziyaretçi yoğunluğuyla devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanında son gün programıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ziyaretçi yoğunluğu ve aile katılımı

Etkinliğin son gününde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Aileleriyle sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yapan ziyaretçiler, festivalde renkli görüntüler oluşturuyor ve geniş katılımlı etkinlikleri takip ediyor.

Yarışmalarda rekor başvuru ve ödül paketleri

TEKNOFEST, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkıyor. 58 ana ve 137 alt kategoride düzenlenen yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar, toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek. Etkinlik kapsamındaki teknoloji yarışmalarına 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.

Program: Hava gösterileri, konserler ve atölyeler

Bugüne kadar yaklaşık 11 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan TEKNOFEST; hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları ve TEKNOFEST Zaman Tüneli gibi kapsamlı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Festivalde milli deniz, kara ve hava araçlarının sergilenmesinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyimi fırsatları da sunuluyor.

Havacılık gösterileri: SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve daha fazlası

Etkinliğin son gününde havacılık ve savunma sanayiinin zengin gösteri programı dikkat çekiyor. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile birlikte F-16 savaş uçakları gösteri yapacak. Festivalde ayrıca ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da sergilenecek.

Ziyaretçi bilgileri ve ulaşım

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçilerin festival alanına hızlı ve kolay erişimini sağlayacak.