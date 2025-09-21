TEKNOFEST İstanbul Kapanışla Sona Erdi — Bayraktar'dan Gençlere Çağrı

TEKNOFEST İstanbul kapanışla sona erdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, düzenlenen kapanış töreninin ardından sona erdi.

Selçuk Bayraktar: İnanıyoruz ki medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları...

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, son beş günün muhteşem bir teknoloji şölenine dönüştüğünü belirtti.

Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen etkinliklerle muhteşem bir teknoloji deneyimi yaşadıklarını vurgulayarak, Milli Teknoloji Hamlemize yakışır bir TEKNOFEST deneyimi oldu. dedi. SİHA'larımız, milli hava aracımız Hürkuş ve bunun yanında milli kanatlarımız muhteşem gösteriler yaptılar.

Teknoloji şampiyonlarının ve 11 bine varan finalistin eserlerini Şampiyonlar Geçidi'nde görme imkanı bulduklarını aktaran Bayraktar, bu yıl TEKNOFEST'in 64 alandaki 1,2 milyon başvuru ile rekor kırdığını söyledi. Bayraktar, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın iki gün önce şampiyonları tüm milletin huzurunda ödüllendirdiğini ve Cumhurbaşkanına teşekkür ettiğini ifade etti.

Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'da 1 milyonu aşkın ziyaretçinin meydanları doldurduğunu belirterek, en büyük teşekkürün aziz millete olduğunu söyledi. Ayrıca Milli Teknoloji Hamlemizin misyonunu ve mesajını tüm gönül coğrafyamıza ulaştıran basın mensuplarına ve paydaş medya kuruluşlarına da şükranlarını iletti.

T3 Vakfı'ndaki yol arkadaşlarına ve tüm gönüllülere yürekten teşekkür eden Bayraktar, yarışmacıların yanında ailelerin de olduğunu görmenin memnuniyet verici olduğunu, onları da tebrik ettiğini vurguladı.

Gençlerin bir yıl boyunca; kimi 3 saniyelik bir atış için, kimi kansere çare arayışı için, kimi sağlıkta yapay zekâ, kimi finans teknolojilerinde hazırlandığını, gecelerini gündüzlerine kattıklarını ve büyük emek verdiklerini belirten Bayraktar, tüm katılımcıları yürekten kutladığını ifade etti.

Medeniyet, teknoloji ve adalet vurgusu

Bayraktar, dünyanın birçok müessesesiyle birlikte insanlığın biriktirdiği yüksek müktesebatın sarsıldığını, korkunç bir karanlığa sürüklendiğini gördüklerini belirterek, İnanıyoruz ki medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, medeniyetimizin adalet, hürriyet, iyilik ve merhamet değerlerinden aldığı ilhamla, dünyayı düştüğü yerden tekrar ayağa kaldıracak.

Hürkuş'un gökyüzünü cesaretiyle Türk mühendisliğinin tüm unsurlarını sergileyerek şenlendirdiğini, çadırlarda yarışan on binlerce genç kardeşin teknolojinin diğer alanlarında insanlığı aydınlatacak eserler ortaya koyacağını kaydetti.

Dünyaya bakıldığında yüksek teknolojinin tahakküm aracı olarak kullanılabildiğini, kolumuza taktığımız saatten yanımızda taşıdığımız akıllı telefonlara kadar pek çok cihazın birer silaha dönüştüğünü gördüklerini aktaran Bayraktar, gençlerin eserlerinin insanlığı tahakküm altında tutmak için değil, insanlığın hastalıklarına çare olmak, adaleti ve iyiliği dünyaya yaymak için kullanılacağını vurguladı.

Bayraktar gençlere seslenerek, Bu anlamda sizlerle iftihar ediyorum sevgili genç kardeşlerim. Sizler medeniyetimizin ufkuna bir güneş gibi doğacaksınız. Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz. Adil bir dünyanın umutlarını sizler yeşerteceksiniz. Gelecek sizlersiniz, siz geleceksiniz sevgili arkadaşlar. sözleriyle tebrik etti ve konuşmasını 'Allah'a emanet olun' diyerek sonlandırdı.