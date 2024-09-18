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TEKNOFEST'te Savaşan İHA Yarışması Tamamlandı

Adana'da gerçekleşen TEKNOFEST'te Savaşan İHA Yarışması sonuçlandı. Ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:06
TEKNOFEST'te Savaşan İHA Yarışması Tamamlandı

TEKNOFEST Hibrit Teknolojilerle İnsansız Hava Araçlarının Geleceğini Şekillendiriyor

Adana'da 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde gerçekleşen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması büyük bir heyecanla tamamlandı.

Yarışmaya Katılan Ekipler ve Yarışmanın Düzenlenişi

Yarışma, Yüreğir ilçesindeki Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başladı ve toplamda 34 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etap ile organize edildi. Ekipler, Savaşan İHA ve Kamikaze İHA görevlerinde kendi tasarladıkları İHA’larla kıyasıya mücadele etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışmanın son gününde, çeşitli kategorilerde ödüller dağıtıldı. "En Özgün Yazılım" ödülünü Kılavuz Cicikuş RC Takımı, "En İyi Tasarım" ödülünü İtünom İHA Takımı, "En İyi Takım Ruhu" ödülünü Nova İHA Takımı ve "En İyi Sistem Mimarisi" ödülünü Simurg Fly Takımı kazandı.

Ödül Miktarları ve Sonuçların İlanı

Yarışmanın birincisi 200 bin, ikincisi 150 bin ve üçüncüsü 120 bin lira ödül alacak. Yarışmanın sonuçları, kapsamlı değerlendirmenin ardından açıklanacak.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı. Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı. Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

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