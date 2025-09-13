TEKNOFEST yarışmaları dünya çapında ses getiriyor: 100'e yakın ülkeden başvuru

TEKNOFEST yarışmaları dünya çapında ses getiriyor

Elvan Kuzucu Hıdır: "TEKNOFEST uluslararası ve profesyonel bir seviye yakaladı"

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST yarışmalarının bu yıl da uluslararası ilgi gördüğünü açıkladı. Hıdır, 100'e yakın ülkeden başvuru aldıklarını ve finale kalan takımların onlarca farklı ülkeden olduğunu belirtti.

Hıdır, Kocaeli'de düzenlenen ödül töreninde, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında TÜBİTAK tarafından organize edilen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması'na değindi. Festival hazırlıklarının 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul için sürdüğünü aktardı.

Hıdır, yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim edeceğini ve festivalde birçok farklı yarışmanın yer alacağını vurguladı.

Konuşmasında gençleri teknolojiyle buluşturma hedeflerini paylaşan Hıdır, "Gençlerimizi bilimle, teknolojiyle buluşturmak için bizler canla başla Türkiye'nin teknoloji takımı vakfı olarak çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Hıdır ayrıca, "TEKNOFEST'in teknoloji yarışmaları, özellikle yurt dışında bulunan muadilleriyle mukayese edildiğinde daha gelişmiş ve profesyonel seviyede" değerlendirmesinde bulundu. Yarışma kurgusunun alanında yetkin kurumlara emanet edildiğini belirten Hıdır, bu kurumların süreçlerin her aşamasında aktif rol aldığını söyledi.

Hıdır, yarışmaların yürütücülüğünü yapan kurumlar arasında Baykar, Roketsan ve ASELSAN'ı örnek gösterdi ve sözlerine şöyle devam etti: "Kurumlarımız bilfiil bu yarışmaların kurgusundan icrasına kadar içinde yer alıyor. Teknoloji yarışmalarımız sektörle akademiyi, üniversiteli ve liseli gençleri buluşturduğunda önemli bir noktaya dönüşüyor."

TEKNOFEST'in yurt dışındaki organizasyonları, özellikle kardeş ve dost coğrafyalarda düzenlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyleyen Hıdır, uluslararası yayılım hedeflerinin devam ettiğini ekledi.

