Tesla'nın yeni robotu iş hayatına atıldı!

Elon Musk insansı robotunu tanıttı! Ayrıntılar haberimizde...

Tesla'nın yeni robotu iş hayatına atıldı!
Yayın Tarihi:

Tesla ve SpaceX'in vizyoner CEO'su Elon Musk, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Tesla'nın geliştirdiği insansı robot Optimus'un yeni bir becerisini sergiledi. 15 Ocak 2024 tarihinde yapılan paylaşım, Optimus'un tişört katlama yeteneğini gözler önüne serdi.

Musk, paylaştığı videoda 2021 yılında tanıtılan Optimus'un, otomatik olarak tişört katladığı anları takipçileriyle paylaştı. Videonun altına eklediği açıklamada Musk, "Optimus tişört katlıyor. Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak kesinlikle bunu tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak" ifadelerini kullandı.

elon musk

Optimus'un gelişmiş yetenekleri geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı. Robot, nesneleri sıralayabilme, tek ayak üzerinde durabilme, yoga ve meditasyon hareketlerini gerçekleştirebilme gibi önemli becerilere sahip. Musk'ın paylaştığı video, Optimus'un kendi başına görevleri yerine getirme yeteneğini daha da ileri taşıdığını gösteriyor.

Tesla'nın insansı robotu Optimus, teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ederken, Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dünya genelinde büyük ilgi çekmeye devam ediyor. Optimus'un gelecekteki potansiyeli ve kullanım alanları merak konusu olmaya devam ediyor.

Öne Çıkanlar
2022 KPSS puanı olanlar hemen başvurabilir! Üniversiteye çeşitli branşlardan personel alımı yapılacak 2022 KPSS puanı olanlar hemen başvurabilir! Üniversiteye çeşitli branşlardan personel alımı yapılacak
Milli Emlak sudan ucuza arazi satışına start verdi! O illerde yaşayanlar bedavadan tapu sahibi olacak Milli Emlak sudan ucuza arazi satışına start verdi! O illerde yaşayanlar bedavadan tapu sahibi olacak
Arabası olanın sadece 15 günü kaldı! Unutan erteleyen eyvah diyecek Arabası olanın sadece 15 günü kaldı! Unutan erteleyen eyvah diyecek
Çok Okunanlar
Xiaomi telefon kullananlar yandı! Bu modeller için yolun sonu geldi Xiaomi telefon kullananlar yandı! Bu modeller için yolun sonu geldi iPhone'ların bataryasını canavara çeviren yöntem! Yenisine gerek kalmadan ömrünü uzatacak iPhone'ların bataryasını canavara çeviren yöntem! Yenisine gerek kalmadan ömrünü uzatacak OpenAI, ChatGPT mağazasını açtı! Ancak herkese açık olmayacak! OpenAI, ChatGPT mağazasını açtı! Ancak herkese açık olmayacak! Yapay zekâ destekli akıllı ızgaralar pişirilen etler için doğru sıcaklığı belirleyecek! Yapay zekâ destekli akıllı ızgaralar pişirilen etler için doğru sıcaklığı belirleyecek! Apple’ın çalışanları taşınmazsa işten çıkarılacak! Apple’ın çalışanları taşınmazsa işten çıkarılacak!