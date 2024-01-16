Tesla'nın yeni robotu iş hayatına atıldı!

Tesla ve SpaceX'in vizyoner CEO'su Elon Musk, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Tesla'nın geliştirdiği insansı robot Optimus'un yeni bir becerisini sergiledi. 15 Ocak 2024 tarihinde yapılan paylaşım, Optimus'un tişört katlama yeteneğini gözler önüne serdi.

Musk, paylaştığı videoda 2021 yılında tanıtılan Optimus'un, otomatik olarak tişört katladığı anları takipçileriyle paylaştı. Videonun altına eklediği açıklamada Musk, "Optimus tişört katlıyor. Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak kesinlikle bunu tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak" ifadelerini kullandı.





Optimus'un gelişmiş yetenekleri geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı. Robot, nesneleri sıralayabilme, tek ayak üzerinde durabilme, yoga ve meditasyon hareketlerini gerçekleştirebilme gibi önemli becerilere sahip. Musk'ın paylaştığı video, Optimus'un kendi başına görevleri yerine getirme yeteneğini daha da ileri taşıdığını gösteriyor.

Tesla'nın insansı robotu Optimus, teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ederken, Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dünya genelinde büyük ilgi çekmeye devam ediyor. Optimus'un gelecekteki potansiyeli ve kullanım alanları merak konusu olmaya devam ediyor.