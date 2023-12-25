Titan denizaltısının asıl amacının Titanik’i ziyaret etmek olmadığı ortaya çıktı! Peki asıl amaç neydi?

OceanGate’e ait Titan denizaltısı, 18 Haziran’da Titanik’e turistik gezi düzenlemek amacıyla içindeki 5 kişiyle Atlantik Okyanusu’nun derinliklerine dalmış ancak trajik bir patlama sonucu içindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti. Tarihe geçen bu olaydan aylar sonra Titan deniz altısının gerçek amacı ortaya çıktı.





TİTAN DENİZALTISININ ASIL AMACI NEYDİ?

aksiyon.com.tr'nin haberine göre, OceanGate’in kurucu ortağı ve CEO’su Stockton Rush'ın Titanik'i ziyaret etmenin cazibesinin ötesinde, deniz dibinde petrol ve gaz aramak gibi daha derin hedefleri olduğu da ortaya çıktı. Fast Company'ye 2017'de yaptığı açıklamada, Titanik keşfi sadece insanların yatırım yapmasını sağlamanın bir yolu olduğu öğrenildi.

Güvenlik sertifikalarının yokluğu, arkadaşların ve meslektaşların uyarılarının dikkate alınmaması ve daha fazla zenginlik peşinde koşarken genel olarak sağduyulu davranılmaması, denizaltının patlamasını yılın en kötü teknoloji başarısızlıklarından biri haline getirdi.

MIT Technology Review bunu şu şekilde ifade etti:

“Herkes denizaltının yaratıcısı Stockton Rush'ı bunun güvenli olmadığı konusunda uyarmıştı. Ama o yenilikçiliğin kural kitabını bir kenara atıp risk almak anlamına geldiğine inanıyordu. İyi mühendisliği bir kenara bırakıp hüsnükuruntu peşine düştü. O ve diğer 4 kişi öldü.”

Bu olay, inovasyon ruhunun bazen hoş olmayan sonuçlara yol açarak gerçekliğin önüne nasıl geçebileceğini gösterdi.