Türkiye'nin Orman Yangınlarına Karşı Yeni Koruma Kalkanı: Yapay Zeka Destekli Proje

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarını önlemek amacıyla 776 kuleden gözetleme yaparken, yapay zekayla donatılmış 184 kuleden de bilgi akışı sağlıyor. Bu sistem, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarları değerlendirerek, yangınların önüne geçmek için kritik bir rol oynuyor.

Yangınların İzlenmesi ve Müdahale Süreci

Yaz aylarında, özellikle saat 10.00 ile 18.00 arasında, Türkiye genelindeki yangına hassas bölgeler insansız hava araçlarıyla izleniyor. OGM, bir bölgede yangın tespit edildiğinde, ilgili ekipleri müdahale için olay yerine 10 dakikada ulaştırma hedefi doğrultusunda yönlendiriyor.

Dinamik Yangın Risk Yönetimi Projesi

OGM ve Koç Holding işbirliğiyle geliştirilen "Dinamik Yangın Risk Yönetimi" projesi kapsamında, geçmiş yangın verileri kullanılarak 3 günlük yangın riski tahmini yapan bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılım, orman yangını riski yüksek olan bölgeler için özel haritalar sunarak, geçmiş yangınları %80 doğruluk oranıyla tahmin edebilmektedir.

Meteorolojik Verilerin Önemi

Aydın, projenin günde 2 kez modelleme yapabildiğini ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından üretilen benzer bir sistemle birlikte kullanıldığını belirtti. Yangınları etkileyen en önemli unsurlardan birinin meteorolojik hareketler olduğunu vurgulayan Aydın, bu verilerin OGM için son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Gelecekteki Yangın Riskleri

Aydın, önümüzdeki yüzyılda orman yangınlarının sayısının ve şiddetinin artacağı öngörüsünde bulundu. Bu durum, hem mevcut sistemlerin daha etkin hale getirilmesini hem de yeni teknolojilerin devreye alınmasını gerektirmektedir.