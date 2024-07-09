Türksat 6A'nın fırlatılması hava koşulları nedeniyle 01:30 ertelendi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya fırlatılması, hava koşulları nedeniyle ertelendi. SpaceX, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamayla fırlatma saatinin Türkiye saatiyle 00.20'den ileri saatlere ötelendiğini duyurdu.



FIRLATMA SAATİ İKİNCİ KEZ ERTELENDİ

SpaceX, öncelikle fırlatma saatini 00.41’e, ardından 01.00’e ve son olarak 01.30’a ertelediğini bildirdi. Şirket, bu kararın hava koşulları nedeniyle alındığını belirtti ve ekiplerin hava durumunu yakından takip etmeye devam ettiğini vurguladı. Hava şartlarının uygun olması durumunda fırlatma işleminin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Türksat 6A, Türkiye’nin mühendislik ve üretim kabiliyetleriyle geliştirdiği ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olma özelliği taşıyor. Bu uydu, Türkiye’nin uzaydaki haberleşme kapasitesini artırarak, ulusal güvenliği güçlendirecek ve Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik yetkinliğini küresel arenada kanıtlayacak.



HAVA KOŞULLARININ FIRLATMAYA ETKİSİ

Uzay fırlatmaları, hava koşullarından büyük ölçüde etkilenir. Güçlü rüzgarlar, yağmur ve diğer olumsuz hava koşulları, fırlatma operasyonlarını riskli hale getirebilir. Bu nedenle, SpaceX ve diğer uzay ajansları, hava koşullarını sürekli izleyerek en güvenli zamanı belirlemeye çalışır. Türksat 6A'nın fırlatmasının da bu tür bir hassasiyetle ertelenmesi, güvenlik ve başarı oranının artırılması için kritik bir adım olduğu vurgulandı.