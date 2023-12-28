Uçan taksi ‘Volocopter’ 2024’te hizmet vermeye başlayabilir!

Alman Volocopter şirketi, uçan taksinin Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda müşterileri taşıyabileceğini açıkladı.

Uçan taksi ‘Volocopter’ 2024’te hizmet vermeye başlayabilir!
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Çok sayıda şirket, uzun zamandır hayal edilen uçan araba vaadini yerine getirmek için birkaç yıl harcadı. Bu kapsamda, önemli zorluklar devam etse de sektördeki gelişmeler yıl boyunca önemli ölçüde hızlandı. Önümüzdeki 2 yıl içinde büyük şehirlerde ortaya çıkabilecek uçan taksi hizmetlerinin başlayabileceği belirtildi.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre; Volocopter, planlanan Paris hizmetinin 2024 Yaz Olimpiyatlarına hazır olması halinde, geniş çaplı bir hizmet sunan ilk uçan taksi şirketlerinden biri olabilir. Şirket Versailles ile Paris çevresindeki havaalanları arasında birden fazla rota oluşturuyor.

Volocopter

UÇAN TAKSİ ŞİRKETLERİ BİR BİR ARTIYOR

Volocopter plan için onay aldığından bu yana elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) araçlarını Florida, New York City ve Osaka'da başarıyla uçurdu. Testler, uçan taksilerin büyük metropollerde ve uluslararası havaalanlarında çalışabileceğini kanıtlıyor. Bir başka uçan taksi şirketi olan Joby Aviation, kısa süre önce NASA ile hava trafik kontrol simülasyonlarını tamamladı ve Japonya genelinde özel iniş pistleri için planlara başladı.

Joby, 2025 yılına kadar New York'ta hava taksi hizmetlerine başlamayı planlıyor ve Archer Aviation da aynı tarihlerde Chicago'da uçan taksiler geliştirmek için United Airlines ile birlikte çalışıyor.

Öte yandan, Çin şu anda uçan taksiler konusunda lider konumda olabilir. Çin hükümeti kısa süre önce EHang Holdings'in Sincan ve Shenzhen'de deneme turları düzenlemesine onay verdi. Ayrıca, ABD'de FAA, 2028 yılına kadar kısa eVTOL uçuşları için teklifler hazırladı.

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