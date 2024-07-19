Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Uluslararası kriz yaratan CrowdStrike sorunu ve çözüm yolları!

Son dönemde global çapta büyük bir soruna yol açan CrowdStrike yazılımı, pek çok sektörü etkisi altına aldı. Havayolu şirketlerinden bankalara, marketlerden hastanelere kadar geniş bir yelpazede hizmetler durdu. Türkiye de bu global sorundan nasibini aldı. Kullanıcılar mavi ekran hatası ile karşılaşırken, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) konuyla ilgili çözüm önerilerini paylaştı. Peki, CrowdStrike sorununu nasıl çözebilirsiniz? İşte adım adım çözüm yöntemi.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 12:42
Uluslararası kriz yaratan CrowdStrike sorunu ve çözüm yolları!

CrowdStrike yazılımındaki teknik bir aksaklık, dünya genelinde büyük bir kriz yarattı. Havayolu taşımacılığı durma noktasına gelirken, bankacılık işlemleri aksadı ve hastanelerde acil müdahale gereken ameliyatlar yapılamadı. Türkiye'de de birçok şirket bu sorun nedeniyle olumsuz etkilendi. Sorunun kaynağının siber saldırı değil, yazılımdaki bir problem olduğu ifade edildi. Bu doğrultuda Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) harekete geçti.

Mavi Ekran Hatası Çözümü

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), mavi ekran hatası yaşayan kullanıcılar için aşağıdaki adımları önerdi:

Güvenli Modda veya Windows Kurtarma Ortamında Başlatın: Bilgisayarınızı Windows’un Güvenli Modunda veya Windows Kurtarma Ortamında başlatın.

CrowdStrike Klasörüne Erişin: C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin.

Dosya İsmini Değiştirin: “C-00000291*.sys” ile başlayan dosyayı bulun ve adını değiştirin.

Bilgisayarı Yeniden Başlatın: Bilgisayarınızı normal şekilde yeniden başlatın.

Mıcrosoft'tan Açıklama

Microsoft, CrowdStrike sorununun Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine etkisinin olduğunu belirtti. Microsoft, sorunun hafifletilmesi ve iyileştirilmesi için çeşitli önlemler aldığını açıkladı. Microsoft 365’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive gibi uygulamalar da bu sorundan etkilenmiş durumda. Sorunun Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden kaynaklandığı ifade edildi. Microsoft, hizmetlerde sürekli iyileştirmelerin yaşandığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

O kamu bankası müşterilerine SMS ile bildirildi! Para iadenizi almak için acele edin

Ankara, Kırşehir,Nevşehir, Kırıkkale ve o illere duyuruldu! Durum bu sefer çok ciddi

Emekli zammı sonrasında ilk açıklama İş Bankası'ndan geldi! Banka zam müjdesini verdi

Ziraat Bankası'nda vadeli/vadesiz hesabı olana 20.000 TL! 48 saat içinde başvuru şartı var

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Citroen yeni aracıyla ilgiyi üzerine topladı! Genişliğiyle kamp severlerin gözdesi olacak
2
WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek
3
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
4
Yakıt cimrisi araçlar belli oldu! Bu otomobiller neredeyse hiç yakıt harcamıyor
5
Bilinmeyen numara kabusuna son! Bir dönem tarihe karışıyor
6
Arabanızın ömrünü uzatacak kritik tüyo! Bu detayı pek bilen yok
7
Iphone'un sevilen özelliği Android'e geliyor! Kullanıcılar çok sevinecek

Ziraat Bankası'nda vadeli/vadesiz hesabı olana 20.000 TL! 48 saat içinde başvuru şartı var

Emekli maaşı alan tüm emekliler yararlanacak! Bir sefere mahsus 10.000 TL alabilecekler

3.000 TL'ye arsa alarak prefabrik kondurmanın yolu açıldı! Milli Emlak KDV'yi ortadan kaldırıyor

KPSS puanı 60-65-70 olana başvurular açıldı! Mülakatsız kamu personeli alımı yapılacak

Fiat Fiorino ile Kolayca Araç Sahibi Olun! En pahalısı 495.000 TL’ye satılıyor

Ankara, Kırşehir,Nevşehir, Kırıkkale ve o illere duyuruldu! Durum bu sefer çok ciddi

Türkiye'de 23 yıl sonra bir ilk! Evden çıkmak bile istemeyeceksiniz: Tarih verildi

Vantilatörden valiz setine hepsi geliyor! ŞOK 20 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Emekli zammı sonrasında ilk açıklama İş Bankası'ndan geldi! Banka zam müjdesini verdi

O kamu bankası müşterilerine SMS ile bildirildi! Para iadenizi almak için acele edin

BİM’de yapılmayan yapıldı! 23 Temmuz'da elini attığın indirimde

Dışarıdan cevizli sucuk almaya son! Sadece iki malzemeyle yapmak çok basit