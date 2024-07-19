Uluslararası kriz yaratan CrowdStrike sorunu ve çözüm yolları!

CrowdStrike yazılımındaki teknik bir aksaklık, dünya genelinde büyük bir kriz yarattı. Havayolu taşımacılığı durma noktasına gelirken, bankacılık işlemleri aksadı ve hastanelerde acil müdahale gereken ameliyatlar yapılamadı. Türkiye'de de birçok şirket bu sorun nedeniyle olumsuz etkilendi. Sorunun kaynağının siber saldırı değil, yazılımdaki bir problem olduğu ifade edildi. Bu doğrultuda Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) harekete geçti.

Mavi Ekran Hatası Çözümü

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), mavi ekran hatası yaşayan kullanıcılar için aşağıdaki adımları önerdi:

Güvenli Modda veya Windows Kurtarma Ortamında Başlatın: Bilgisayarınızı Windows’un Güvenli Modunda veya Windows Kurtarma Ortamında başlatın.

CrowdStrike Klasörüne Erişin: C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin.

Dosya İsmini Değiştirin: “C-00000291*.sys” ile başlayan dosyayı bulun ve adını değiştirin.

Bilgisayarı Yeniden Başlatın: Bilgisayarınızı normal şekilde yeniden başlatın.

Mıcrosoft'tan Açıklama

Microsoft, CrowdStrike sorununun Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine etkisinin olduğunu belirtti. Microsoft, sorunun hafifletilmesi ve iyileştirilmesi için çeşitli önlemler aldığını açıkladı. Microsoft 365’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive gibi uygulamalar da bu sorundan etkilenmiş durumda. Sorunun Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden kaynaklandığı ifade edildi. Microsoft, hizmetlerde sürekli iyileştirmelerin yaşandığını duyurdu.