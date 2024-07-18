WhatsApp'a dil engellerini aşan yeni özellik geliyor: Otomatik çeviri yolda!

Kullanıcılar, mesajları farklı dillere otomatik olarak çevirebilecekler ve bu işlemi tüm sohbetler için otomatik hale getirebilecekler. WhatsApp'ın bu yeni özelliğiyle iletişim daha net ve anlaşılır hale gelecek, olası dil bariyerlerini aşacak.

Kullanıcılar, çevirmek istedikleri dili seçtikten sonra WhatsApp, gerekli dil paketini indirmelerini isteyecek. Mesaj içeriği çevrildiğinde, mesaj balonunda çevrilmiş metni gösteren bir etiket belirecek. Bu etiket, kullanıcıların orijinal ve çevrilmiş mesajları ayırt etmelerine ve iletişimlerini daha doğru şekilde yönetmelerine yardımcı olacak.

WhatsApp'ın bu yeni özelliği, farklı dillerde iletişimi geliştirme hedefi doğrultusunda geliştiriliyor ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeyi amaçlıyor.