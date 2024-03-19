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Windows 11'e yeni sağ tık özelliği!

Microsoft Windows 11'in test sürümünde sunulan son güncelleme, kullanıcılarına heyecan verici bir özellik sunuyor. Bu yeni özellik, Copilot'un işlevselliğini genişleterek metin belgelerinin işlenmesini kolaylaştırıyor. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 19.03.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 12:41
Windows 11'e yeni sağ tık özelliği!

Microsoft, ABD merkezli teknoloji devi olarak ünlü Copilot yapay zekâsını Windows ekosistemine yerleştirme çalışmalarına devam ediyor. Son gelişmeler, Windows 11 kullanıcılarının Copilot'u artık görev çubuğunda görmeye başladıklarını ortaya koyuyor. Ancak, Microsoft'un planlarının bu adımla sınırlı olmadığı belirtiliyor.

Windows 11 Insider sürümünü kullanan bazı kullanıcılar, dosya üzerinde sağ tık yaptıklarında Copilot seçeneğini fark etmeye başladılar. Bu, önemli bir gelişme çünkü kullanıcılar, bu yeni özellik sayesinde uzun metrajlı PDF'leri veya metin belgesi dosyalarını birkaç küçük tıklama ile Copilot'a aktarabilecekler. Bu da kullanıcıların, yükledikleri dosyaların içeriğini incelemelerini ve istedikleri takdirde özetlerini çıkarmalarını sağlayacak.

WINDOWS 11 İÇİN BÜYÜK GÜNCELLEME YOLDA

Microsoft, ABD merkezli teknoloji devi olarak ünlü Copilot yapay zekâsını Windows ekosistemine yerleştirme çalışmalarına devam ediyor. Son gelişmeler, Windows 11 kullanıcılarının Copilot'u artık görev çubuğunda görmeye başladıklarını ortaya koyuyor. Ancak

Microsoft'un Windows 11'e Copilot'u yerleştirmek istediği bilinse de, bunun zamanlaması henüz net değil. Ancak Insider sürümünde ortaya çıkan yeni özellik, şirketin bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü gösteriyor. Windows 11'in kararlı sürümü için hazırlanan yakın bir güncelleme muhtemelen bu özelliği içerecektir.

Microsoft'un henüz test ettiği yeni özellik hakkında şimdilik paylaşabileceğimiz bu kadar. Özellikle ilgili yeni bir gelişme olduğunda, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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