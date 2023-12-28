Xiaomi’nin elektrikli aracı SU7 tanıtıldı!

Xiaomi’nin ilk elektrikli aracı SU7’nin tanıtımı gerçekleştirildi. Çinli şirket, X'te bir teaser yayınlayarak tamamen elektrikli sedanı görücüye çıkardı.

Xiaomi’nin elektrikli aracı SU7 tanıtıldı!
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Xiaomi, ilk elektrikli aracı (EV) olan Xiaomi SU7'yi bugünkü açılış etkinliğinde tanıtımını gerçekleştirdi. SU7 olarak adlandırılan araç "Speed Ultra" anlamına geliyor ve Xiaomi'nin tescilli HyperOS işletim sistemine sahip. Sedan, Michelin lastiklerle donatılmış 5 kollu alaşım jantlarla tamamlanan gri renkte şık bir tasarım sergiliyor.

Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, yakında çıkacak olan SU7'nin ilk resmi görselini X'te paylaştı. Aracın akıllı telefon ve akıllı ev sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bağlanacağı öğrenildi. Ayrıca, aracın HyperOS işletim sistemi ile donatılacağı da belirtildi.

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3 FARKLI MODELLE SATIŞA ÇIKACAK

Xiaomi, elektrikli otomobil üretimine girme konusundaki ilk duyurusundan bu yana piyasada önemli bir heyecan yarattı. Çinli dev, daha önceki açıklamalarıyla uyumlu olarak, gelecek elektrikli araçlarını yönlendiren teknolojik yönleri tartışmaya adanmış bir yıl sonu etkinliğini resmen açıkladı.

Hatırlanacağı üzere, Xiaomi kısa bir süre önce Çin'de ilk elektrikli aracı SU7'yi tanıtmıştı. SU7, biri Lidar ile donatılmış diğeri ise Lidarsız olmak üzere iki varyasyonda sunulan elektrikli bir sedan olarak tanıtıldı. Araç, müşterilere arkadan çekişli (RWD) ve dört çeker (AWD) olmak üzere iki güç aktarma organı seçeneği sunuyor. Elektrikli sedan, piyasaya çıktığında SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere 3 farklı modelle satışa sunulacak.

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