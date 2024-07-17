Yanlışlıkla silinen fotoğrafların ardından üzülmeyin! Bu yöntem hepsini tak diye geri getiriyor

Apple, iOS 18 güncellemesiyle birlikte tanıttığı "Kurtarılan Albüm" özelliği ile iPhone kullanıcılarının gönlünü fethedecek. Bu yeni özellik, kullanıcıların yanlışlıkla sildikleri ve kaybolduğunu düşündükleri fotoğrafları geri getirmelerine imkan tanıyacak.





FOTOĞRAFLAR UYGULAMASINA YENİ BİR SEKME GELİYOR

9to5Mac'in raporuna göre, "Kurtarılan Albüm" sekmesi, iOS 18 güncellemesi sonrası Fotoğraflar uygulamasında "Son Silinenler" sekmesinin yanında yer alacak. Bu yeni sekme, yalnızca kayıp veya hasarlı medya dosyaları olduğunda görünür hale gelecek. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarında bu tür medya bulunmuyorsa sekmeyi görmeyecekler.

SON SİLİNENLER ÖZELLİĞİNDEN FARKLI

"Kurtarılan Albüm" özelliği, mevcut "Son Silinenler" seçeneğinden farklı bir yapıya sahip olacak. "Son Silinenler" sekmesi, silinen medyaları 30 gün boyunca bir klasörde tutarken, "Kurtarılan Albüm" kayıp veya hasarlı fotoğrafların kurtarılmasına odaklanacak.





GENİŞLEYEN ÖZELLİKLER: İPAD VE MAC İÇİN DE GELECEK

Bu yenilikçi özellik, sadece iPhone'lar için değil, aynı zamanda iPadOS 18 ve macOS Sequoia güncellemeleri ile birlikte iPad ve Mac cihazlara da gelecek. Böylece Apple ekosistemindeki tüm kullanıcılar, bu avantajdan faydalanabilecekler.

Apple'ın iOS 18 ile birlikte sunduğu bu ve benzeri özellikler, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor. iOS 18'in Geliştirici Beta sürümü ve yakın zamanda çıkacak olan herkese açık beta sürümü ile bu tür yeni özelliklerin daha da fazla keşfedilmesi bekleniyor.