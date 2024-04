Yapay zeka kullanmayanlar Google'ın yeni kararına sevinmeyecek

Google’ın Kitaplar servisi, yapay zeka ürünü olan ve kalitesi düşük olarak değerlendirilen içeriklerin dizine eklenmesiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi. Bu gelişme, arama motorunda yapay zeka tarafından oluşturulan ve genellikle “istenmeyen içerik” olarak nitelendirilen bilgilerin görünmesine yol açabilir. Yapay zekayı kullanarak içerik üretmeyen yazarlar ve içerik oluşturucular, bu durumdan rahatsızlık duyuyorlar. İşte konuyla ilgili detaylar...





GOOGLE KİTAPLAR'DAN TARTIŞMA YARATTI

Google, yapay zeka ile oluşturulan ve kalite standartlarının altında kalan kitapları arama sonuçlarında daha görünür kılma yoluna gidecek. Bu AI üretimi eserler, dil evrimini inceleyen araştırmacılar için kritik bir kaynak olan Google Ngram Viewer’ı da etkileyebilir. “En son güncellemelerime göre” gibi anlamsız ifadeler barındıran ChatGPT tarafından oluşturulan kitaplar, şimdi daha kolay bir şekilde erişilebilir durumda. Örneğin, “Bears, Bulls, and Wolves: Stock Trading for the Twenty-Year-Old” başlıklı çalışma, finans piyasaları hakkında yüzeysel ve genel bilgiler sunarak, güncel verilerden yoksun bir içerik ortaya koyuyor.

Google Kitaplar platformuna eklenen yapay zeka ile yazılmış metinler, gelecekteki AI modellerinin eğitimi için bir kaynak olarak kullanılma ihtimalini ortaya koyuyor. Bu, yapay zekanın ürettiği içeriğin kendi kendine yeten bir ekosistem oluşturma olasılığını beraberinde getiriyor. Google’ın, bu tür kitapları platformdan ayıklama konusunda bir strateji belirleyip belirlemediği henüz net değil. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin artan varlığı, internet üzerindeki bilgi doğruluğunu ve akademik çalışmaları derinden etkileyebilir. Google’ın bu meydan okumaya nasıl yanıt vereceği, dijital yayıncılık alanında kritik bir evre olabilir.