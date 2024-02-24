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Yeni telefon alanlar dikkat! Kutusunu açar açmaz bunu yapmayanların başı yanıyor

Uzmanlar, ikinci el telefon alırken IMEI numarasının kopyalanması ve çalıntı IMEI'lerin kullanılmasının önemli bir risk olduğunu belirtiyor. İkinci el telefon alacakların dikkat etmesi gereken noktaları açıklıyoruz. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 24.02.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 21:59
Yeni telefon alanlar dikkat! Kutusunu açar açmaz bunu yapmayanların başı yanıyor

İkinci el telefon alışverişi günümüzde oldukça yaygın hale geldi. Ancak, bu pazarda bazı riskler bulunuyor. Özellikle, telefonların IMEI numaralarının değiştirilerek veya silinerek yeniden satılması gibi durumlar, kullanıcıları mağdur edebiliyor.

IMEI numarası, bir telefonun benzersiz kimlik numarasıdır ve hırsızlık durumunda cihazın bulunmasına yardımcı olabilir. Ancak, bazı dolandırıcılar bu numarayı değiştirerek veya silerek telefonları yeniden satıyorlar. Buna "IMEI hırsızlığı" deniyor.

İKİNCİ TELEFON ALACAKLAR DİKKAT

telefon

Bu nedenle, ikinci el telefon alırken dikkat etmeniz gereken bazı önlemler bulunuyor:

  • Mesajları Kontrol Edin: IMEI numarası klonlanmış bir telefon aldığınızda, hattınıza BTK tarafından gönderilen bir mesaj gelecektir. Bu mesajda, "IMEI numarası klonlanmıştır, cihaz 30 gün içerisinde kapatılacaktır, satın aldığınız yere başvurunuz." gibi ifadeler yer alır. Bu mesajı aldığınızda dikkatli olmalısınız.

  • IMEI Numarasını Sorgulayın: Telefon almadan önce, IMEI numarasını mutlaka sorgulayın. Bu sorguyu e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. IMEI numarasının çalındığı veya sistemde bir hata olduğu durumları bu şekilde öğrenebilirsiniz.
  • Güvenilir Satıcılardan Alışveriş Yapın: İkinci el telefon alırken güvenilir mağazalardan, sertifikalı satıcılardan veya güvenilir online platformlardan alışveriş yapmaya özen gösterin. Bu, IMEI hırsızlığı riskini azaltabilir.

  • Telefonun Orijinalliğini Kontrol Edin: Telefonun orijinalliğini ve geçmişini doğrulamak için fatura, garanti belgesi gibi belgelere dikkat edin. Ayrıca, telefonun fiyatı piyasa fiyatının çok altında ise dikkatli olun.

  • IMEI Numarası Çalınırsa Ne Yapmalı: IMEI numarasının çalındığını fark ettiğinizde, panik yapmadan önce telefonunuzun IMEI numarasını kontrol edin. Ardından, telefonu aldığınız yere başvurarak durumu anlatın. IMEI numarasını yasa dışı yollarla değiştirmeye çalışmayın, çünkü bu başka sorunlara yol açabilir.

İkinci el telefon alırken bu önlemlere dikkat ederek, IMEI hırsızlığı gibi riskleri minimize edebilirsiniz. Ayrıca, IMEI kayıt ücretlerinin artışı da kullanıcıları bu konuda daha dikkatli olmaya teşvik ediyor.

Öte yandan, 2024 yılı itibariyle IMEI kayıt ücreti yüzde 58,46 oranında artışla 31 bin 692 TL'ye yükselmiştir. Alıcılar, IMEI numarasının çalınmasını önlemek adına bu gibi güvenlik önlemlerine dikkat etmelidir.

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