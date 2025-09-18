Yerli Zırh Sistemi Kuyag TEKNOFEST'te Tanıtıldı

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Onuk'un tanıtımı

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Talha Onuk, geliştirdiği plaka ve zırh sistemini TEKNOFEST'te tanıttı.

Onuk, ürünüyle ilgili dikkat çeken özellikleri paylaştı. Tanıtımda Kuyag adı verilen sistemin hafiflik ve koruma dengesi üzerine vurgu yapıldı.

Onuk'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Kuyag, tüm zırhlama sistemlerinin üçte biri oranında hafiflik sağlıyor"

"Ürünümüz bütün...

ABDULKADİR GÜNYOL - Anadolu Ajansını

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı’nda ikinci gün etkinlikleri ile devam ediyor. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Talha Onuk, AA muhabirine, geliştirdiği balistik plaka ve zırhlama sistemiyle ilgili bilgi verdi.