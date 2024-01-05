Yılın ilk meteor yağmuru 16 Ocak’a kadar gökyüzünde izlenebilecek!

Bilim insanları, 26 Aralık’ta başlayan ve 4 Ocak’ta zirve yapan meteor yağmurunun 16 Ocak’a kadar gökyüzünde izlenebileceğini açıkladı.

Yılın ilk meteor yağmuru 16 Ocak’a kadar gökyüzünde izlenebilecek!
Yayın Tarihi:

2024'ün ilk meteor yağmuru olan Quadrantidler, 16 Ocak 2024 boyunca gece gökyüzünde görülmeye devam edecek. Ancak yılın bu ilk yağmurunu görmek için en uygun zaman önümüzdeki perşembe günü olduğu öğrenildi.

NASA, yılın ilk meteor yağmurunun en iyi meteor yağmuru bile olabileceğini, Quadrantid'lerin en yoğun zamanda saatte 120'ye kadar kayan yıldız sunabileceğini açıkladı.

Meteor yağmurunu en iyi şekilde görebilmek ve 2024'ün bu ilk meteor yağmurunda muhtemelen en fazla kayan yıldızı görebilmek için sabah saat 4.50 civarında dışarı çıkmak gerekecek ve ardından şafağa kadar gökyüzünde izlenebilecek. Zira güneş doğunca meteorlar görüş alanından kaybolacak. Quadrantidler genellikle yılın en iyi yağmuru olma potansiyeline sahip ama her zaman beklentiyi karşılayamıyor.

meteor

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN DE GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Öte yandan, havanın güçlü bir meteor yağmuru için yeterince açık kalıp kalmayacağı belli değil. Yine de sadece birkaç meteor görseniz bile, yılın ilk meteor yağmuru sırasında dışarıda oturmak, gökyüzü ve yıldız gözlemcilerinin katılmaktan mutluluk duyacağı bir şey olacak.

Aynı zamanda, Ay’ın da yarım olması beklendiği için izleyicilerin meteor yağmurunu izlemesi iyice zorlaşabilir. Fakat meteor yağmurunun genellikle ABD’den görülebileceği ve Türkiye’den görülmesinin oldukça zor olduğu öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Oranlar yüzde 50'ye dayandı! 7.121 TL- 7.438 TL getiri kapısı aralandı Oranlar yüzde 50'ye dayandı! 7.121 TL- 7.438 TL getiri kapısı aralandı
Emekliye son çağrı! 11 gün içinde hesaplara 10.000 TL'ye ek 5.000 TL geçecek Emekliye son çağrı! 11 gün içinde hesaplara 10.000 TL'ye ek 5.000 TL geçecek
O birey Ziraat Bankası hesabına baksın! Ödemeler IBAN'a bugün yatacak O birey Ziraat Bankası hesabına baksın! Ödemeler IBAN'a bugün yatacak
Çok Okunanlar
WhatsApp'ta kimselerin sizi göremeyeceği 3 gizli yöntem! WhatsApp'ta kimselerin sizi göremeyeceği 3 gizli yöntem! Oyunseverlerin beklediği haber nihayet geldi: GTA 6 için tarih verildi Oyunseverlerin beklediği haber nihayet geldi: GTA 6 için tarih verildi Apple, Fitness+’ı üst düzey bir egzersiz hizmeti yapmayı planlıyor! Apple, Fitness+’ı üst düzey bir egzersiz hizmeti yapmayı planlıyor! Google Haritalar navigasyon için 3D binalar ekleyecek! Google Haritalar navigasyon için 3D binalar ekleyecek! Google, Chrome tarayıcısında üçüncü taraf çerezleri ortadan kaldırıyor! Google, Chrome tarayıcısında üçüncü taraf çerezleri ortadan kaldırıyor!