Yılın ilk meteor yağmuru 16 Ocak’a kadar gökyüzünde izlenebilecek!

2024'ün ilk meteor yağmuru olan Quadrantidler, 16 Ocak 2024 boyunca gece gökyüzünde görülmeye devam edecek. Ancak yılın bu ilk yağmurunu görmek için en uygun zaman önümüzdeki perşembe günü olduğu öğrenildi.

NASA, yılın ilk meteor yağmurunun en iyi meteor yağmuru bile olabileceğini, Quadrantid'lerin en yoğun zamanda saatte 120'ye kadar kayan yıldız sunabileceğini açıkladı.

Meteor yağmurunu en iyi şekilde görebilmek ve 2024'ün bu ilk meteor yağmurunda muhtemelen en fazla kayan yıldızı görebilmek için sabah saat 4.50 civarında dışarı çıkmak gerekecek ve ardından şafağa kadar gökyüzünde izlenebilecek. Zira güneş doğunca meteorlar görüş alanından kaybolacak. Quadrantidler genellikle yılın en iyi yağmuru olma potansiyeline sahip ama her zaman beklentiyi karşılayamıyor.





METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN DE GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Öte yandan, havanın güçlü bir meteor yağmuru için yeterince açık kalıp kalmayacağı belli değil. Yine de sadece birkaç meteor görseniz bile, yılın ilk meteor yağmuru sırasında dışarıda oturmak, gökyüzü ve yıldız gözlemcilerinin katılmaktan mutluluk duyacağı bir şey olacak.

Aynı zamanda, Ay’ın da yarım olması beklendiği için izleyicilerin meteor yağmurunu izlemesi iyice zorlaşabilir. Fakat meteor yağmurunun genellikle ABD’den görülebileceği ve Türkiye’den görülmesinin oldukça zor olduğu öğrenildi.