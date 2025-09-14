Yılmaz: Yerli Nükleer Reaktör Çağrısı Enerji ve Sağlıkta Atılımı Hedefliyor

Cevdet Yılmaz, yerli nükleer reaktör çağrısının enerji teknolojileri ve sağlık endüstrilerinde atılım sağlayacağını ve üretimde katma değeri artıracaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 13:11
Yılmaz: Yerli Nükleer Reaktör Çağrısı Enerji ve Sağlıkta Atılımı Hedefliyor

Yılmaz: Yerli Nükleer Reaktör Çağrısı Enerji ve Sağlıkta Atılımı Hedefliyor

Cevdet Yılmaz'ın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "yerli nükleer reaktör geliştirilmesi" çağrısının hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, Orta Vadeli Program'da "enerji" başlığının stratejik önemde olduğunu vurguladı ve şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Yerli ve temiz enerjide atılan her adım çevresel sürdürülebilirlik hedefimize hizmet ettiği gibi cari açığımızı azaltarak, makroekonomik istikrarımıza da katkı sağlıyor. Üretim yapımızda katma değeri yükseltmeye kararlıyız. Savunma sanayinde başardığımız büyük atılımı, enerji teknolojileri ve sağlık endüstrileri gibi yeni alanlara da taşıyacağız."

Açıklama, yerli enerji ve teknoloji yatırımlarına yönelik kararlılığı pekiştiren bir mesaj olarak değerlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yılmaz: Yerli Nükleer Reaktör Çağrısı Enerji ve Sağlıkta Atılımı Hedefliyor
2
Hesabı aktif olmayanlara kötü haber: Google 1 ay içinde hepsini silecek
3
TEKNOFEST yarışmaları dünya çapında ses getiriyor: 100'e yakın ülkeden başvuru
4
TÜRKSAT 7A için çalışmalar başladı: 6A'dan daha kapasiteli ve yüksek teknoloji
5
TÜRKSAT Model Uydu Yarışması Finali Hisar Atış Alanı'nda Başladı
6
Adana'da 25. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Başladı
7
Bakan Kacır Gaziantep'te: Güvenilir Yapay Zeka ve Milli Teknoloji Hamlesi

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye