Yılmaz: Yerli Nükleer Reaktör Çağrısı Enerji ve Sağlıkta Atılımı Hedefliyor

Cevdet Yılmaz'ın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "yerli nükleer reaktör geliştirilmesi" çağrısının hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, Orta Vadeli Program'da "enerji" başlığının stratejik önemde olduğunu vurguladı ve şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Yerli ve temiz enerjide atılan her adım çevresel sürdürülebilirlik hedefimize hizmet ettiği gibi cari açığımızı azaltarak, makroekonomik istikrarımıza da katkı sağlıyor. Üretim yapımızda katma değeri yükseltmeye kararlıyız. Savunma sanayinde başardığımız büyük atılımı, enerji teknolojileri ve sağlık endüstrileri gibi yeni alanlara da taşıyacağız."

Açıklama, yerli enerji ve teknoloji yatırımlarına yönelik kararlılığı pekiştiren bir mesaj olarak değerlendirildi.