YouTube, reklam engelleyici kullananları uyardı: Teknik sorunlar yaşayacaklar

Dünyanın en çok tercih edilen platformları arasında ilk sıralarda yer alan YouTube, reklam gelirlerini ve içerik üreticilerinin haklarını koruyabilmek adına, reklam engelleyici kullananlara karşı tedbir almaya devam ediyor. YouTube şirketi, çeşitli reklam engelleyici uygulamaları kullananların, video izleme esnasında artık teknik sorunlar yaşayacağını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, reklam engelleyici uygulamaları kullanan izleyiciler, video oynatmaya çalıştıklarında tamponlama sorunları ve hata mesajları ile karşılaşacaklar. Kişiler, video izlemek istediklerinde “ içerik mevcut değil” gibi mesajlar alacak ve içerikleri görüntüleyemeyecekler.

YouTube, bu tür sınırlamalar ile reklam engelleyici uygulamaların kullanımını bitirmeyi hedefliyor.