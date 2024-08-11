1. Karakucak Güreş Festivali Erzurum'da Gerçekleşti

Erzurum'da 1. Karakucak Güreş Festivali Tamamlandı

Erzurum, Türkiye – 1. Karakucak Güreş Festivali, davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen final müsabakaları ile sona erdi. Festival, Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü organizasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Erzurum Şampiyon Güreşçiler Derneği destekleriyle düzenlendi.

Yarışmanın Detayları

65 ilden ve yurt dışından gelen 198 güreşçi, çeşitli kategorilerde mücadele etti. Festivale katılan sporcular arasında minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler yer aldı. Atatürk Üniversitesi Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da gösteri yaptı.

Final Müsabakaları ve Sonuçlar

Festivalde en dikkat çekici anlardan biri, milli güreşçi kardeşler İsmail ve Turan Balaban'ın yarı finalde karşılaşması oldu. Sonunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kenan Gör, finalde İranlı rakibi Vahit Yusufi'yi mağlup ederek başpehlivan unvanını kazandı.

Katılım ve İlginin Yoğunluğu

Festivali izleyenler arasında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur gibi isimler yer aldı. Prof. Dr. Çomaklı, bu tür etkinliklerin geleneksel hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Gelecek Etkinlikler ve Hedefler

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan, festivalin büyük bir başarı ile gerçekleştiğini belirterek, gelecek yıllarda ata sporunu daha ileri taşımak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Uçan, "Diğer üniversitelerde de bu tür etkinliklerin düzenlenmesi ile güreşe hak ettiği değeri vereceğiz," dedi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve bar ekibinin gösterilerinin ardından öğlen sonrası düzenlenen güreş finali müsabakasıyla sona erdi.