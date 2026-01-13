100 Yaşındaki Necati Yılmaz: Erdoğan'a 'O benim manevi torunum' dedi

100 yaşındaki Necati Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara buluşmasını 'O benim manevi torunum' sözleriyle anlattı; hediye bastonu yaşam boyu saklayacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:58
Ankara buluşması hayatının en özel anlarından biri oldu

100 yaşındaki Necati Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmeyi hayatının en unutulmaz anlarından biri olarak nitelendirdi. Ziyaretin ardından Düzce'ye dönen Yılmaz, buluşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

Bir asırlık tanıklık: Siyasetin önemli isimleriyle anıları var

Bir asırlık yaşamında Türkiye'nin siyasi tarihine tanıklık ettiğini belirten Yılmaz, Cemal Gürsel, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan gibi liderlerle ilgili hatıralarını paylaştı. Yılmaz, "1950'li yıllardan bu yana devletin en üst kademelerinde görev yapan isimlerle karşılaştım" ifadeleriyle geçmişe dair izlenimlerini aktardı.

Teşekkür ve duygusal sözler

Yılmaz, görüşmeye aracılık eden isimler olarak Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ve Milletvekilimiz Ayşe Keşir'i işaret ederek, parti binasında karşılandıklarını söyledi. Kendi duygularını ise şu sözlerle dile getirdi: "Cumhurbaşkanımız geldi ve ilk olarak beni karşıladı, elimi öptü. Ben de onun alnını öptüm. O bir dünya lideri. Dünyanın ona ihtiyacı var. ‘Ülkeni bırakma, ülkemizin sana ihtiyacı var. Sen benim manevi torunumsun, sakın bizi bırakma’ dedim".

Hediye bastonun anlamı

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine baston hediye ettiğini belirten Yılmaz, "Bana verdiği bastonu hayatımın sonuna kadar saklayacağım. Odamın baş köşesine asacağım. Her baktığımda Cumhurbaşkanımızı hatırlayacağım. Kendi bastonum vardı ama onun verdiği baston çok daha başka" sözleriyle duygularını paylaştı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

