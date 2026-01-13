Kula Dokumacılar Odası'nda Başkan Ercan Yıldırım 14 Oy Farkla Güven Tazeledi

Kula Dokumacılar Odası olağan genel kurulunda mevcut başkan Ercan Yıldırım, 132 oyun kullanıldığı seçimde 72 oy alarak 14 oy farkla yeniden seçildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 18:08
Mevcut başkan Ercan Yıldırım, rakibi Fehmi Yıldırım karşısında 14 oy farkla seçimi kazandı

Kula Dokumacılar Konfeksiyoncular Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası’nın bugün yapılan olağan genel kurulunda, mevcut başkan Ercan Yıldırım güven tazeledi.

Genel kurul, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı’nı Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter yürüttü. Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; ardından gelir, gider ve faaliyet raporları okundu.

Seçimde toplam 132 oy kullanıldı; 2 oy geçersiz sayıldı. Yarışı 72 oyla Ercan Yıldırım kazanırken, rakibi Fehmi Yıldırım 58 oyda kaldı. Sonuçla birlikte Ercan Yıldırım, 14 oy farkla yeniden başkan seçilmiş oldu.

Kongre sonunda adaylar birbirlerine başarı diledi ve yeni döneme ilişkin beklentiler konuşuldu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

