Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: Yollar Açık, Tipi Uyarısı

Bolu Dağı'nda etkili kar ve tipiye rağmen Karayolları ekipleri yolları açık tutuyor; sürücüler zincir, hız ve takip mesafesine dikkat etmeli.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:55
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 18:50
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: Yollar Açık, Tipi Uyarısı

Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilemedi

Karayolları ekipleri teyakkuzda

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağında sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve zaman zaman tipi şeklindeki olumsuz hava koşulları, ulaşımı aksatmaması için Karayolları ekiplerini teyakkuza geçirdi.

Yoğun kar ve tipiye rağmen ekipler, yolun açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan müdahaleler sayesinde yol her iki şeridiyle de trafiğe açık tutuldu; yolun büyük bölümünde asfalt görünümü korunarak sürücüler güvenli ve konforlu ulaşım sağladı.

Sürücülere uyarılar

Yetkililer, bölgede tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle ağır tonajlı araç sürücülerinin zincir bulundurmaları, hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri istendi. Kar yağışının gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtilirken, Karayolları ekiplerinin bölgede hazır bekleyişi devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ GEÇİŞ GÜZERGAHLARINDAN BİRİSİ OLAN BOLU DAĞI’NDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI İLE...

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ GEÇİŞ GÜZERGAHLARINDAN BİRİSİ OLAN BOLU DAĞI’NDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI İLE BİRLİKTE KARLA KAPLANAN YOLLAR KARAYOLLARI EKİPLERİNCE ANINDA AÇILIRKEN, BÖLGEDE TİPİ ŞEKLİNDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ GEÇİŞ GÜZERGAHLARINDAN BİRİSİ OLAN BOLU DAĞI’NDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI İLE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fırat EDAŞ Tunceli'de: 130 Personel ve 50 Araçla Elektrik Kesintilerine Karşı Sahada
2
Nilüfer Paneli: Pahalılık Gıda Güvenliğini Tehdit Ediyor
3
Mersin'de Dolu Şoku: Kent Merkezi Beyaza Büründü
4
Karasu'da Korkutan Kıyı Erozyonu: Karadeniz 50 Metre İçeri Girdi
5
Kula Dokumacılar Odası'nda Başkan Ercan Yıldırım 14 Oy Farkla Güven Tazeledi
6
DPÜ Rektörü Kızıltoprak, 10 Ocak'ta Gazetecilerle Buluştu — Kütahya
7
Bolu'da Kar Mağduru Yılkı Atları Belediye Ekipleri Tarafından Beslendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları