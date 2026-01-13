Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: Yollar Açık, Tipi Uyarısı

Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilemedi

Karayolları ekipleri teyakkuzda

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağında sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve zaman zaman tipi şeklindeki olumsuz hava koşulları, ulaşımı aksatmaması için Karayolları ekiplerini teyakkuza geçirdi.

Yoğun kar ve tipiye rağmen ekipler, yolun açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan müdahaleler sayesinde yol her iki şeridiyle de trafiğe açık tutuldu; yolun büyük bölümünde asfalt görünümü korunarak sürücüler güvenli ve konforlu ulaşım sağladı.

Sürücülere uyarılar

Yetkililer, bölgede tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle ağır tonajlı araç sürücülerinin zincir bulundurmaları, hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri istendi. Kar yağışının gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtilirken, Karayolları ekiplerinin bölgede hazır bekleyişi devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ GEÇİŞ GÜZERGAHLARINDAN BİRİSİ OLAN BOLU DAĞI’NDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI İLE BİRLİKTE KARLA KAPLANAN YOLLAR KARAYOLLARI EKİPLERİNCE ANINDA AÇILIRKEN, BÖLGEDE TİPİ ŞEKLİNDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR.