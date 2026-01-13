Fırat EDAŞ Tunceli'de: 130 Personel ve 50 Araçla Elektrik Kesintilerine Karşı Sahada

Fırat EDAŞ, Tunceli'de 130 personel ve 50 araçla yoğun kar ve tipiye karşı enerji arzının kesintisiz sürmesi için sahada çalışıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 18:15
Yoğun kar ve tipiye rağmen enerji arzının sürekliliği için saha seferberliği

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle enerji altyapısında oluşabilecek aksaklıklara karşı sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki zorlu hava şartları ulaşımı etkilerken, resmi verilere göre il genelinde 287 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren şirket, il genelinde ortaya çıkabilecek elektrik arızalarına hızlı müdahale etmek için ekiplerini yoğunlaştırdı. Özellikle Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde ekipler aktif görev yapıyor ve sahadaki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Tunceli'de, hava şartlarının nispeten daha elverişli olduğu çevre illerden personel ve araç desteği sağlandı. Bu kapsamda 130 personel ve 50 araç ile sahada görev yapan ekipler, yol ve hava koşullarının elverdiği ölçüde arızalara hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor.

Fırat EDAŞ yetkilileri, zorlu kış koşullarına rağmen enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmaların kesintisiz devam ettiğini ve vatandaşların yaşanabilecek arızalar konusunda bilgilendirildiğini belirtti.

