Mersin'de Dolu Şoku: Kent Merkezi Beyaza Büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Mersin'de akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle kent merkezinde bazı bölgeler beyaza büründü.

Kısa sürede etkili dolu

Mersin'de sabah saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinden sonra yağış karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, akşam saatlerinde kent merkezinde dolu görüldü. Yaklaşık yarım saat boyunca aralıksız devam eden şiddetli dolu, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Görüntüler ve vatandaş tepkisi

Dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Vatandaşlar aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanırken, bazıları yağışın dinmesinin ardından yerde biriken dolu tanelerini cep telefonlarıyla görüntüledi. Kent merkezinde bir motosikletlinin yerde biriken dolu üzerinde yaptığı gösteri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yetkililerden uyarı

Dolu yağışının kısa sürmesine rağmen yer yer su birikintileri oluştu. Yetkililer vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışların gece saatlerinde yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.

