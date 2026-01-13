Kavak'ta Karla Mücadele: Samsun Büyükşehir 9 Ekiple Sahada

Çalışma detayları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kavak Yol İşleri Müdürlüğü, Kavak ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için sahada yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar, Kavak Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan toplam 310 kilometrelik yol ağı üzerinde kar küreme ve yol açma çalışmaları öncelikli olarak ana arterler, grup yolları ve yerleşimlere erişim sağlayan güzergâhlarda gerçekleştiriliyor.

Operasyonlarda 9 ekip ve 22 personel görev alıyor. Aracı makineler arasında 4 adet kar bıçaklı kamyon ve 5 adet iş makinesi bulunuyor; ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu belirtti.

