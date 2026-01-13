Kavak'ta Karla Mücadele: Samsun Büyükşehir 9 Ekiple Sahada

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kavak'ta 310 km'lik yol ağında 9 ekip ve 22 personelle karla mücadele yürütüyor; 4 kar bıçaklı kamyon ve 5 iş makinesi görevde.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:59
Kavak'ta Karla Mücadele: Samsun Büyükşehir 9 Ekiple Sahada

Kavak'ta Karla Mücadele: Samsun Büyükşehir 9 Ekiple Sahada

Çalışma detayları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kavak Yol İşleri Müdürlüğü, Kavak ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için sahada yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar, Kavak Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan toplam 310 kilometrelik yol ağı üzerinde kar küreme ve yol açma çalışmaları öncelikli olarak ana arterler, grup yolları ve yerleşimlere erişim sağlayan güzergâhlarda gerçekleştiriliyor.

Operasyonlarda 9 ekip ve 22 personel görev alıyor. Aracı makineler arasında 4 adet kar bıçaklı kamyon ve 5 adet iş makinesi bulunuyor; ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu belirtti.

KAVAK’TA KARLA MÜCADELE BAŞLADI

KAVAK’TA KARLA MÜCADELE BAŞLADI

KAVAK’TA KARLA MÜCADELE BAŞLADI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fırat EDAŞ Tunceli'de: 130 Personel ve 50 Araçla Elektrik Kesintilerine Karşı Sahada
2
Nilüfer Paneli: Pahalılık Gıda Güvenliğini Tehdit Ediyor
3
Mersin'de Dolu Şoku: Kent Merkezi Beyaza Büründü
4
Karasu'da Korkutan Kıyı Erozyonu: Karadeniz 50 Metre İçeri Girdi
5
Kula Dokumacılar Odası'nda Başkan Ercan Yıldırım 14 Oy Farkla Güven Tazeledi
6
DPÜ Rektörü Kızıltoprak, 10 Ocak'ta Gazetecilerle Buluştu — Kütahya
7
Bolu'da Kar Mağduru Yılkı Atları Belediye Ekipleri Tarafından Beslendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları