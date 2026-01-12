130 Yıllık Bilecik Çatması Yeniden Dokunacak

Bilecik Kent Konseyi, kentin unutulmaya yüz tutmuş kültürel miraslarından biri olan 130 yıllık Bilecik çatmasını yeniden hayat geçiriyor. Proje, hem geleneksel el sanatlarını yaşatma hem de yerel kültürün izlerini koruma amacı taşıyor.

İnceleme ve bağışın geçmişi

Konsey Başkanı Seyfi Özgen ile Halı Dokuma Usta Eğitmeni Sevil Tuzak, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, geçtiğimiz yıl Doğan Pazarcıklı tarafından müzeye bağışlanan 130 yıllık çatma detaylı şekilde incelendi. Müze görevlileri Umut Özdemir ve Ertuğrul Gündüz, tarihe ve kumaşın özelliklerine ilişkin heyete bilgi verdi.

Restorasyon ve yeniden üretim planı

Halı Dokuma Usta Eğitmeni Sevil Tuzak, çatmayı detaylıca inceleyip fotoğraflarını çekti. Elde edilen veriler ve görseller doğrultusunda, Bilecik'e özgü kumaş ve desenler halı dokuma atölyesinde birebir kopyalanarak yeniden üretilecek. Proje, yerel zanaatkârların bilgi birikimini geleceğe taşıma hedefiyle yürütülecek.

Konsey Başkanı Seyfi Özgen konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Bilecik’in kültürel mirası olan çatmaların yeniden hayat bulması bizim için büyük önem taşıyor. Bu değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz".

