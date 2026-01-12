130 Yıllık Bilecik Çatması Yeniden Dokunacak

Bilecik Kent Konseyi, Doğan Pazarcıklı'nın bağışıyla müzeye kazandırılan 130 yıllık Bilecik çatmasını, Sevil Tuzak önderliğinde atölyede birebir yeniden üretecek.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:32
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:32
130 Yıllık Bilecik Çatması Yeniden Dokunacak

130 Yıllık Bilecik Çatması Yeniden Dokunacak

Bilecik Kent Konseyi, kentin unutulmaya yüz tutmuş kültürel miraslarından biri olan 130 yıllık Bilecik çatmasını yeniden hayat geçiriyor. Proje, hem geleneksel el sanatlarını yaşatma hem de yerel kültürün izlerini koruma amacı taşıyor.

İnceleme ve bağışın geçmişi

Konsey Başkanı Seyfi Özgen ile Halı Dokuma Usta Eğitmeni Sevil Tuzak, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, geçtiğimiz yıl Doğan Pazarcıklı tarafından müzeye bağışlanan 130 yıllık çatma detaylı şekilde incelendi. Müze görevlileri Umut Özdemir ve Ertuğrul Gündüz, tarihe ve kumaşın özelliklerine ilişkin heyete bilgi verdi.

Restorasyon ve yeniden üretim planı

Halı Dokuma Usta Eğitmeni Sevil Tuzak, çatmayı detaylıca inceleyip fotoğraflarını çekti. Elde edilen veriler ve görseller doğrultusunda, Bilecik'e özgü kumaş ve desenler halı dokuma atölyesinde birebir kopyalanarak yeniden üretilecek. Proje, yerel zanaatkârların bilgi birikimini geleceğe taşıma hedefiyle yürütülecek.

Konsey Başkanı Seyfi Özgen konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Bilecik’in kültürel mirası olan çatmaların yeniden hayat bulması bizim için büyük önem taşıyor. Bu değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz".

130 YILLIK BİLECİK ÇATMASI YENİDEN DOKUNACAK

130 YILLIK BİLECİK ÇATMASI YENİDEN DOKUNACAK

130 YILLIK BİLECİK ÇATMASI YENİDEN DOKUNACAK

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara (12 Ocak 2026)
2
Tunceli'de 125 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
3
Kastamonu’da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili
4
Muğla Menteşe'de Yoğun Sis: Ulaşımda Aksamalar
5
Yeşilay'dan Beytüşşebap'ta Öğrencilere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
6
Burhaniye'de Güvercinlere İmece: Cumhuriyet Meydanı'nda 500'ü Aşan Aile
7
Bilecik’te E-Atıklar Akülü Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları