17 Yaşındaki Semih Duysak Alaplı'da Toprağa Verildi
Olay ve Hastaneye Sevk
Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Kürlükler Köyü’nde meydana gelen olayda, ağır yaralanan 17 yaşındaki Semih Duysak, ilk olarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Duysak, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Cenaze Töreni
Semih Duysak'ın cenazesinin, Kürlükler Köyü’nde öğle namazına müteakip toprağa verildiği öğrenildi.
ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI KÜRLÜKLER KÖYÜ’NDE MEYDANA GELEN OLAYDA, 17 YAŞINDAKİ SEMİH DUYSAK HAYATINI KAYBETTİ.