17 Yaşındaki Semih Duysak Alaplı'da Toprağa Verildi

Alaplı Kürlükler Köyü’nde ağır yaralanan 17 yaşındaki Semih Duysak, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti; cenazesi köyde öğle namazı sonrası defnedildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:11
Olay ve Hastaneye Sevk

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Kürlükler Köyü’nde meydana gelen olayda, ağır yaralanan 17 yaşındaki Semih Duysak, ilk olarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Duysak, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenaze Töreni

Semih Duysak'ın cenazesinin, Kürlükler Köyü’nde öğle namazına müteakip toprağa verildiği öğrenildi.

