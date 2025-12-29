DOLAR
Mazıdağı'nda Köylüler Traktör Aparatlarıyla Karı Temizledi

Mardin Mazıdağı'nda yoğun kar nedeniyle kapanan köy yollarında köylüler, traktörlere takılan aparatlarla kar temizleyerek ulaşımı sağlamaya çalıştı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:17
Mazıdağı'nda Köylüler Traktör Aparatlarıyla Kar Temizledi

Kapanan köy yolları için vatandaşların kendi çözümü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı adeta durma noktasına getirdi. Karla birlikte birçok köy yolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Vatandaşlar, belediye ekiplerinin müdahalede geciktiğini belirterek mağduriyetin büyümemesi için kendi olanaklarıyla seferber oldu. Köylüler, traktörlerin arkasına bağlanan aparatlarla ekipler oluşturarak yolları açmaya başladı.

Traktörlere takılan aparatlarla yapılan kar temizleme çalışmasında komşularının ve köylerinin ulaşımı için dondurucu soğukta saatlerce mesai harcandı. Halkın dayanışma gösterdiği o anlar kameralara yansıdı.

Çalışmalar, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılmasına yönelik geçici bir çözüm sunarken, köylülerin kendi imkanlarıyla başlattığı müdahale bölgedeki zorlu kışı atlatma çabalarını gözler önüne serdi.

BELEDİYE’DEN UMUDUNU KESEN KÖYLÜLER TRAKTÖRLERE SARILDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

