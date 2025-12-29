Mazıdağı'nda Köylüler Traktör Aparatlarıyla Karı Temizledi

Mazıdağı'nda Köylüler Traktör Aparatlarıyla Kar Temizledi

Kapanan köy yolları için vatandaşların kendi çözümü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı adeta durma noktasına getirdi. Karla birlikte birçok köy yolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Vatandaşlar, belediye ekiplerinin müdahalede geciktiğini belirterek mağduriyetin büyümemesi için kendi olanaklarıyla seferber oldu. Köylüler, traktörlerin arkasına bağlanan aparatlarla ekipler oluşturarak yolları açmaya başladı.

Traktörlere takılan aparatlarla yapılan kar temizleme çalışmasında komşularının ve köylerinin ulaşımı için dondurucu soğukta saatlerce mesai harcandı. Halkın dayanışma gösterdiği o anlar kameralara yansıdı.

Çalışmalar, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılmasına yönelik geçici bir çözüm sunarken, köylülerin kendi imkanlarıyla başlattığı müdahale bölgedeki zorlu kışı atlatma çabalarını gözler önüne serdi.

BELEDİYE’DEN UMUDUNU KESEN KÖYLÜLER TRAKTÖRLERE SARILDI