Yüksekova'da Beyaz Esaret: Kar Tipisi Araçları Yolda Bıraktı

Yüksekova'da Beyaz Esaret: Kar Tipisi Hayatı Olumsuz Etkiledi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı felç etti. 3 gündür aralıklarla devam eden yağış, özellikle akşam saatlerinde etkisini artırarak eğimli yollarda araçların ilerlemesini imkansız hale getirdi.

Yollarda Kalan Araçlar ve Vatandaşların Durumu

Kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kalırken, sürücüler ilerleyemedikleri noktalarda araçlarını güvenli alanlara park etmek zorunda kaldı. Bazı vatandaşların evlerine yürüyerek ulaşması dikkat çekti.

Renas Doğmaz mağduriyetini şöyle dile getirdi: "Yoğun kar yağışı nedeniyle aracımızla yolda kaldık. Kimse ilerleyemiyor. Aracımızı bırakıp yürümek zorunda kaldık. Ekiplerin yolları sürekli temizlemesini bekliyoruz."

Karla Mücadele Çalışmaları ve Uyarılar

Karla mücadele ekipleri, ulaşımın normale dönmesi ve kapalı yolların açılması için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve tipi nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İlçede yaşamı etkileyen olumsuz hava şartları sürerken, yetkililerin ve ekiplerin çalışmaları ile vatandaşların tedbirleri belirleyici olmaya devam ediyor.

