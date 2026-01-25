1915 Çanakkale Köprüsü sis içinde dron görüntüleriyle büyüledi

Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü dron görüntüleriyle büyüledi; sis deniz trafiğinin çift yönlü kapatılmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:34
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:41
Boğaz trafiği sis nedeniyle durdu

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis, bölgedeki deniz ulaşımını aksattı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, kuzey ve güneyden girecek gemilerin telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle alınan bu önlem, Boğaz trafiğinde geçici duraklamalara neden oldu.

Dron görüntüleriyle büyüleyen manzara

Sis bulutu geçişi sırasında dron ile görüntülenen 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, beyaz örtü altında adeta görsel bir şölene dönüştü.

Dron kayıtları, köprünün sisle örtülen siluetini ve Boğaz’daki atmosferik değişimi çarpıcı açıdan izleyenlere sundu.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

