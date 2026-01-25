1915 Çanakkale Köprüsü sis içinde dron görüntüleriyle büyüledi

1915 Çanakkale Köprüsü sis içinde mest etti

Boğaz trafiği sis nedeniyle durdu

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis, bölgedeki deniz ulaşımını aksattı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, kuzey ve güneyden girecek gemilerin telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle alınan bu önlem, Boğaz trafiğinde geçici duraklamalara neden oldu.

Dron görüntüleriyle büyüleyen manzara

Sis bulutu geçişi sırasında dron ile görüntülenen 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, beyaz örtü altında adeta görsel bir şölene dönüştü.

Dron kayıtları, köprünün sisle örtülen siluetini ve Boğaz’daki atmosferik değişimi çarpıcı açıdan izleyenlere sundu.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA ETKİLİ OLAN SİS BULUTU GEÇİŞİ SIRASINDA DRONE İLE GÖRÜNTÜLENEN 2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIĞA SAHİP ASMA KÖPRÜSÜ OLAN 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GÖRÜNTÜSÜYLE BÜYÜLEDİ.