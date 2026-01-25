Araban'da Esnaf Odası Başkanı Ahmet Karakuş Güven Tazeledi

Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulundan tam destek

Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda mevcut başkan Ahmet Karakuş yeniden seçildi.

Genel kurul, bir düğün salonunda gerçekleştirildi; toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda yönetim kurulunun faaliyet raporu okunup ibra edildi. Seçimde Ahmet Karakuş tek aday olarak yer aldı ve kullanılan oyların tamamını alarak tekrar başkanlığa seçildi.

Böylece Karakuş, Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığı görevine devam edecek.

ARABAN ESNAF ODASI BAŞKANI AHMET KARAKUŞ GÜVEN TAZELEDİ