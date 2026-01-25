Araban'da Esnaf Odası Başkanı Ahmet Karakuş Güven Tazeledi

Gaziantep'in Araban ilçesinde yapılan genel kurulda mevcut başkan Ahmet Karakuş, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden seçildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:04
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:04
Araban'da Esnaf Odası Başkanı Ahmet Karakuş Güven Tazeledi

Araban'da Esnaf Odası Başkanı Ahmet Karakuş Güven Tazeledi

Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulundan tam destek

Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda mevcut başkan Ahmet Karakuş yeniden seçildi.

Genel kurul, bir düğün salonunda gerçekleştirildi; toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda yönetim kurulunun faaliyet raporu okunup ibra edildi. Seçimde Ahmet Karakuş tek aday olarak yer aldı ve kullanılan oyların tamamını alarak tekrar başkanlığa seçildi.

Böylece Karakuş, Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığı görevine devam edecek.

ARABAN ESNAF ODASI BAŞKANI AHMET KARAKUŞ GÜVEN TAZELEDİ

ARABAN ESNAF ODASI BAŞKANI AHMET KARAKUŞ GÜVEN TAZELEDİ

ARABAN ESNAF ODASI BAŞKANI AHMET KARAKUŞ GÜVEN TAZELEDİ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Araban'da Esnaf Odası Başkanı Ahmet Karakuş Güven Tazeledi
2
Çermik'te Köylüler İmeceyle 50 Metrekarelik Bozuk Yolu Onardı
3
Antalya'da Fırtına Dinince Sahile Vuran Çöpler ve Yol Çökmeleri Endişe Yarattı
4
Meteoroloji Uyarısı: Aydın'da Kuvvetli Fırtına (26 Ocak 2026)
5
Kırşehir Görme Engelliler Erciyes’te Kaynaştı
6
Çatak'ta İki Ayrı Çığ: Adnan Menderes Mahallesi'nde Araç Kar Altında
7
Muratpaşa'da 2025'te 928 bin 662 kilogram Atık Ayrıştırıldı — Çevreci Komşu Kart

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları