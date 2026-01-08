2025'te 285 bin 970 Araç Denetlendi, 2 bin 342 Yetki Belgesi Düzenlendi

Karayolu Taşıma Mevzuatı kapsamında 2025 yılı boyunca 2 bin 342 yetki belgesi düzenlenerek taşımacılık sektöründe hizmet kalitesi ve mevzuata uyum güçlendirildi.

Başvurular ve halkla ilişkiler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden iletilen bin 608 başvuru değerlendirilerek vatandaşların talepleri cevaplandırıldı.

Denetim faaliyetleri

Denetim faaliyetleri kapsamında; 566 eşya taşımacılığı aracı ve 111 işletme, bin 559 yolcu taşımacılığı aracı ve 178 işletme, 550 tehlikeli madde taşıyan araç ve 103 işletme denetlendi.

Sabit denetim istasyonları üzerinden yürütülen uzak denetimlerde 285 bin 970 araç, U-Net Otomasyon Sistemi aracılığıyla ise 10 bin 809 araç kontrol edildi.

Yaptırımlar ve Bakanlık açıklaması

Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunanlara 3 bin 623 idari yaptırım uygulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğünce güvenli, düzenli ve sürdürülebilir karayolu taşımacılığı için denetim ve hizmetlerini kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

