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21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor

Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali 8. gününde sahne alan sanatçılarla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 21:10
21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor

21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor. Festivalin 8. gününde, ünlü sanatçılar Ender Doğan ve Ahmet Çalışır, Mevlana Meydanı'nda sahne alırken, Fas Kadiri Butşişi Sufi Müziği Topluluğu da Selçuklu Kongre Merkezi'nde performans sergiledi.

Kültürel Bir Etkinlik

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlediği bu festivale, Konya Büyükşehir Belediyesi de katkıda bulunuyor. 30 Eylül'e kadar sürecek olan etkinlikte, yarın Zakiran Ensemble saat 17.30'da Mevlana Meydanı'nda, ardından Damir İmamovic saat 20.30'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

Detaylar İçin

Dünyanın en önemli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali hakkında daha fazla bilgi almak için mistikmuzikfestivali.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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