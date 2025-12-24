DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,66 -0,11%
ALTIN
6.191,22 -0,16%
BITCOIN
3.730.303,76 1%

25 Aralık: Gaziantep'in 104. Kurtuluş Yıldönümü — Celal Kadooğlu'ndan Mesaj

Celal Kadooğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü kutladı; şehit ve gaziler için rahmet, minnet ve şükran dileğinde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:28
25 Aralık: Gaziantep'in 104. Kurtuluş Yıldönümü — Celal Kadooğlu'ndan Mesaj

25 Aralık: Gaziantep'in 104. Kurtuluş Yıldönümü — Celal Kadooğlu'ndan Mesaj

Kadooğlu: "25 Aralık, onurlu bir mücadelenin sembolüdür"

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü yayımladığı bir mesajla kutladı.

Kadooğlu açıklamasında, Gaziantep'in milli mücadelenin sembol şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, 25 Aralık Kurtuluş Günü'nün şehrin bağımsızlık ve fedakârlık ruhunu temsil ettiğini belirtti.

Mesajında, "Gazianteplilerin vatan sevgisi, inancı ve bağımsızlık uğruna gösterdiği eşsiz direnişin simgesi olan 25 Aralık Kurtuluş Günümüzü kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kahraman ecdadımızın yokluklar içinde verdiği bu onurlu mücadele, bugün de bizlere birlik, beraberlik ve azim ruhunu miras bırakmıştır. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde; bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kadim şehrimizin kurtuluş gününü gururla kutluyorum. Bu anlamlı günün, geleceğe umutla bakmamıza ve ülkemiz için daha çok çalışmamıza vesile olmasını diliyorum"

GÜNEYDOĞU ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI CELAL...

GÜNEYDOĞU ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI CELAL KADOOĞLU, BİR MESAJ YAYIMLAYARAK GAZİANTEP’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Suriyeli Kameraman Zekeriya Elabdullah: 'Çocuklarımın Okulu Bittikten Sonra Ülkeme Döneceğim'
2
Eskişehirli Karikatürcü Furkan Tangüner, Çini Mürekkebiyle Gelir Elde Ediyor
3
BŞEÜ'de Özel Eğitim Öğrencileri Bilimle Buluştu
4
Bilecik İl Müftülüğü 2025'in Son Personel Toplantısını Yaptı
5
Diyarbakır'da Lalebey'de 102 Haneye Kadın Saha Çalışması
6
Diyarbakır Mardin Yolu'nda 14 km'lik Giriş Ağaçlandırması — 5.500 Ağaç, 29.500 Çalı
7
EGİAD 35. Yıl Otoyol Ağaçlandırma Projesi: İzmir-Çeşme Otoyoluna 2 bin 150 Fidan

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor