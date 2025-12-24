25 Aralık: Gaziantep'in 104. Kurtuluş Yıldönümü — Celal Kadooğlu'ndan Mesaj

Kadooğlu: "25 Aralık, onurlu bir mücadelenin sembolüdür"

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü yayımladığı bir mesajla kutladı.

Kadooğlu açıklamasında, Gaziantep'in milli mücadelenin sembol şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, 25 Aralık Kurtuluş Günü'nün şehrin bağımsızlık ve fedakârlık ruhunu temsil ettiğini belirtti.

Mesajında, "Gazianteplilerin vatan sevgisi, inancı ve bağımsızlık uğruna gösterdiği eşsiz direnişin simgesi olan 25 Aralık Kurtuluş Günümüzü kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kahraman ecdadımızın yokluklar içinde verdiği bu onurlu mücadele, bugün de bizlere birlik, beraberlik ve azim ruhunu miras bırakmıştır. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde; bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kadim şehrimizin kurtuluş gününü gururla kutluyorum. Bu anlamlı günün, geleceğe umutla bakmamıza ve ülkemiz için daha çok çalışmamıza vesile olmasını diliyorum"

