MUSKİ Fethiye Cumhuriyet Mahallesi'nde Taşkın Riskini Ortadan Kaldırıyor

İki etaplı altyapı dönüşümüyle su baskınlarına kökten çözüm

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde özellikle yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarını sonlandırmak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bölgedeki altyapıda gerçekleştirilen modern dönüşüm, vatandaşların uzun süredir yaşadığı sıkıntıları çözmeyi hedefliyor.

Projeler, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda, yağışların vatandaşlar için mağduriyete dönüşmemesi ve can ile mal güvenliğinin korunması önceliğiyle ilerliyor. Çalışmalar iki etap halinde yürütülüyor ve her aşamada sistemin etkinliği artırılıyor.

Birinci etap kapsamında, bölgede su birikintilerinin oluşmasını engellemek amacıyla yağmur suyu hattına kollektör (toplayıcı) imalatı yapıldı. Ayrıca montajı gerçekleştirilen yüksek kapasiteli seyyar pompa devreye alındı ve biriken yağmur suyunun tahliyesi sağlandı.

Çevre hassasiyeti gözetilerek tahliye borusunun deniz çıkışına 45 derecelik özel bir dirsek monte edildi. Bu düzenleme sayesinde tahliye edilen suyun bölgedeki teknelere ve deniz trafiğine olumsuz etkisi tamamen ortadan kaldırıldı.

İkinci etapta ise 504 Sokak girişinde yoğun bir mesai harcanarak yağmur suyunu denize ileten hat tamamlandı. Yağmur suyunu toplayıp diğer borulara dağıtan kollektör imalatının ardından yapılacak montajlarla sistemin verimliliği en üst düzeye çıkarılacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nde, özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanan olumsuzluklar tamamen ortadan kalkacak. Dispanser Caddesi ve çevresi, uzun yıllar hizmet verecek, kalıcı ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşurken; bölgedeki yağışlar artık esnaf ve vatandaşlar için risk olmaktan çıkacak, güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacak.

