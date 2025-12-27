DOLAR
25 Aralık Panorama Müzesi'ne Ziyaretçi Akını — Gaziantep’te 10 Bin Kişi

25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, 25 Aralık Kurtuluş Haftası'nda 5 günde 10 bin ziyaretçi ağırlayarak yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:57
25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ne Ziyaretçi Akını

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, Gaziantep’in kurtuluş gününün kutlandığı hafta boyunca ziyaretçi akınına uğradı. 25 Aralık Kurtuluş Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında müze, 5 gün içinde toplam 10 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Milli Mücadele ruhunu yaşatan sergi

Tarihle sanatı başarılı bir şekilde harmanlayan müze, Fransız işgaline karşı verilen destansı Antep Direnişini tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. Panoramik anlatım, etkileyici görsel efektler ve tarihî canlandırmalarla sunulan sergi, millî mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Müze, özellikle öğrenciler, aileler ve tarih meraklıları tarafından yoğun ilgi görüyor; ziyaretçiler hem duygusal hem de öğretici bir deneyim yaşarken, kurum kentin kültürel ve tarihî hafızasına önemli katkılar sağlıyor.

Eserler ve teknik bilgiler

Resim çalışmaları, ünlü Rus ressam Alexander Samsanov tarafından 4 yıl süren bir çalışma ile tamamlanan müzede; 14 yağlı boya tablo, 3 diorama ve 13 metre yüksekliğinde, 122 metre uzunluğunda, 1.586 metrekarelik alana yayılan panoramik yağlı boya resimler sergileniyor. Panonun tuval ağırlığı 2.379 kilogram olarak kaydedildi.

Müzede sergilenen eserlerin önemli bir bölümü, Antep Harbi şehit ve gazi yakınları tarafından bağışlandı; bu durum serginin hem tarihî hem de toplumsal değerini güçlendiriyor.

25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, sunduğu etkileyici anlatım ve zengin koleksiyonuyla Gaziantep’in kurtuluş destanını yaşatmaya devam ediyor.

