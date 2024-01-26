29 Ocak-4 Şubat Akrep burcu haftalık yorumu! Bu hafta Akrep burçlarını neler bekliyor?

Duygu Demir: Akrep Burcu 29 Ocak 4 Şubat Haftalık Burç Yorumu

Akrepler ve yükselen akrepler için bu hafta çok fazla dramatik olayların yaşanacağı bir hafta değil. Sizler daha çok eviniz, yuvanız, aileniz, kökleriniz, aile büyükleriniz, evinizin durumu gibi konularla ilgileneceksiniz. Gökyüzünde oğlak burcunun etkisi çok fazla. Merkür, Venüs, Mars hepsi oğlak burcunda ilerliyorlar. Bu da hayatınızla ilgili daha ciddi ve büyük kararlar verme zamanı olduğunu gösteriyor. İletişime dayalı, projeye dayalı işler yapabilirsiniz, önemli kararlar alabilirsiniz. Yakınlarınızla olan görüşmeleriniz daha ciddi ve önemli olabilir. Sağlam beklentiler, gerçekçi konuşmalar, mantıklı planlar sizin için önemli olacak. İlişkiler açısından çok hareketli bir hafta değil. İlişkilerle ilgili olarak telefonla konuşmalar, anlaşmalar, konuşarak bir şeyleri çözme enerjisi var daha çok.

Bu Hafta Gökyüzünde Neler Oluyor?

Bu hafta özelinde dikkat çeken bir geçişimiz var. Kiron ve kuzey ay düğümü koç burcunda çok yakın hareket ediyorlar. Şubat ayı boyunca da bu enerjiyi çok daha güçlü hissedeceğiz. 8 Mart’a kadar da devam edecek bu geçiş. Sizin için iş ortamınız ve sağlık durumunuzla ilgili olabilir. Kuzey ay düğümü kadersel fırsatlar anlamına gelir. Kiron ise iyileşme anlamına gelir. Yani bir yaranın açığa çıkması ve sonra bunun iyileşmesi anlamına gelir. Şöyle olabilir: Sağlıkla ilgili çözüm aradığınız şeyler varsa bunun çözümüne yönelik tıbbi müdahaleler olabilir. Daha önce denemediğiniz bir şey, kadersel bir fırsat, bir ameliyat, operasyon, bir risk almak gibi şeyler olabilir. Ya da iş ortamınızdaki durumunuz iyileşebilir. Günlük hayat koşullarınızı daha iyi bir hale getirebilirsiniz. İş ortamı ya da günlük hayat koşulları veya sağlık, sporla ilgili konularda size böyle bir rehberlik yapabilecek, öğretebilecek birileriyle tanışabilirsiniz. Koç burcu erkekleri bize 35-50 yaş arası diyebilirim. Aslında 35 yaş civarı deriz ama biraz daha geç anlamında söylüyorum. 50 yaşa kadar gidebilecek erkekleri anlatır. Belki buralarda karşılaşmalar, tanışmalar, fırsatlar karşınıza çıkabilir. İş koşullarınızı iyileştirecek biri, iş ortamından biri size yeni bir kapı da açabilir bu geçişle beraber. Sevgili akrep burçları, güzel olsun bakalım.