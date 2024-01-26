29 Ocak-4 Şubat Başak burcu haftalık yorumu! Bu hafta Başak burçlarını neler bekliyor?

Duygu Demir: Başak Burcu 29 Ocak 4 Şubat Haftalık Burç Yorumu

Başak burcu ve yükselen başak olanlar, bu hafta iş hayatınızda daha çok yoğunlaşacaksınız. Kova burcundaki gezegenler, günlük rutinleriniz, alışkanlıklarınız ve çalışma ortamınızla ilgili konuları ön plana çıkarıyor. Bu alanlarda bazı zorluklar, rekabetler ve denge kurmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz.

Aşk, İlişki ve Çocuklar

Merkür, Mars ve Venüs, oğlak burcunda bir araya gelerek, beşinci evinizi hareketlendiriyor. Bu da aşk, ilişki ve çocuklarla ilgili gündemlerin artacağı anlamına geliyor. İlişkinizin geleceği, sevgi paylaşımı, çocuk sahibi olma isteği veya sorumlulukları gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Bu konularda mantıklı ve ciddi bir şekilde hareket etmeniz ve konuşmanız gerekebilir. Aşk enerjisi çok yüksek değil, ama ilişkinizi sağlamlaştırmak için fırsatlar var.

Para, Yatırım ve Miras

Beşinci eviniz aynı zamanda spekülatif yatırımlar, borsa, para yönetimi gibi konularla da ilgilidir. Bu hafta bu alanlarda para kazanabilir, gündeminizi iyi bir şekilde yönetebilirsiniz. Gökyüzündeki açılar çok büyük sıkıntı yaratmıyor, ama dikkatli olmakta fayda var.

Ruhsal İyileşme ve Kadersel Fırsatlar

Gökyüzünde bir de önemli bir kavuşum var: Kiron ve Kuzey Ay Düğümü, koç burcunda buluşuyor. Bu kavuşum, sekizinci evinizde gerçekleşiyor. Bu da kadersel fırsatlar, koşulların iyileşmesi, yaraların şifalanması gibi anlamlar taşıyor. Sekizinci ev, aynı zamanda ameliyat, operasyon, müdahale, ortak finansal kaynaklar, borçlar, krediler, miras, aile içi para konuları, ruhsal enerji, psikoloji, iç dünya gibi konuları da anlatır. Bu alanlarda bazı gelişmeler, atılımlar, konuşmalar, tedaviler, terapiler, şifa çalışmaları olabilir. Bu süreçte, önce psikolojik olarak zorlanabilir, kötü anılarla yüzleşebilir, sonra da iyileşebilirsiniz. Bu, hayatın size verdiği bir çağrıdır: Buraları toparla ve şifalan dediği çağrı. Lütfen bu çağrıya kulak verin, özellikle başak sekizinci evi olanlar. Sevgili arkadaşlar, bu hafta size başarı, mutluluk ve şifa diliyorum.