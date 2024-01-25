29 Ocak-4 Şubat Boğa burcu haftalık yorumu! Bu hafta Boğa burçlarını neler bekliyor?

Duygu Demir: Boğa Burcu 29 Ocak 4 Şubat Haftalık Burç Yorumu

Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, bu hafta gökyüzünde toprak elementinin etkisi çok fazla. Oğlak burcundaki gezegenler size güç ve motivasyon verecek. Geleceğe dair hayallerinizi, planlarınızı ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Bazılarınız ticari, bazılarınız eğitimli, bazılarınız da seyahatli konularla ilgilenebilirsiniz. Güneş, kova burcunda 10. evinizde ilerliyor. Kariyerinizde kendinizi göstermek, başarılarınızı ortaya koymak ve güçlü bir imaj yaratmak isteyebilirsiniz. Güneş ve Plüton arasındaki kavuşum, sizi değişime ve dönüşüme itebilir. Son birkaç yıldır üzerinizde baskı yaratan ve sizi rahatsız eden konuları artık çözmeye ve bunlara uygun yeni hedefler ve planlar belirlemeye başlayabilirsiniz.

Boğa Burcu Haftalık Aşk Yorumu

Bu hafta rutin bir hafta geçirebilirsiniz. Gökyüzünde çok büyük bir değişim veya kriz yaşanması beklenmiyor. Ancak yavaş yavaş Kiron ve Kuzey Ay Düğümü, 12. evinizde koç burcunda bir araya geliyor. Bu da ruhsal anlamda bir iyileşme sürecine girdiğinizi gösteriyor. 8 Mart’a kadar devam edecek olan bu etki, sağlığınızla, özellikle tansiyon, kalp ve baş bölgesiyle ilgili konularla ilgilenmenizi gerektirebilir. Aile içinde bu konularda yaşanan sorunlar varsa, tekrar gündeme gelebilir ve konuşulabilir. Bu nedenle sağlığınıza dikkat edin ve doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin. Gökyüzü, size bunun peşini bırakmamanızı tavsiye ediyor. İlişkilerinizde ise çok radikal bir durum söz konusu değil. Bu hafta sakin ve huzurlu bir şekilde geçirebilirsiniz.