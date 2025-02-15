İsa Bey Camisi, 650 Yıl Aradan Sonra İlk Teravihde Cemaatiyle Buluşuyor

İzmir'in tarihi İsa Bey Camisi, 28 Şubat'ta ilk teravih namazına ev sahipliği yapacak. Restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:29
İsa Bey Camisi, 650 Yıl Aradan Sonra İlk Teravihde Cemaatiyle Buluşuyor

İsa Bey Camisi, İlk Teravih Namazına Hazır

İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan 650 yıllık İsa Bey Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından 28 Şubat tarihinde ilk teravih namazıyla yeniden cemaatiyle buluşmaya hazırlanıyor. 1375 yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından yaptırılan bu tarihi cami, Anadolu Beylikleri döneminin en önemli yapılarından biridir.

Restorasyon Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, restorasyon sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Can, "Caminin mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Zaman içerisinde yıpranan cami, özellikle minaresindeki sorunlar nedeniyle bakım ihtiyaç duyuyordu," ifadelerini kullandı.

Ramazan ayına günler kala caminin yeniden ibadete açılacak olmasından duyduğu heyecanı dile getiren Can, "Caminin çatısı ve kubbesindeki kurşunlar yenilendi, duvarlara kireç harç enjeksiyon yapıldı, destekleyici sistemler kuruldu ve zemin güçlendirildi," şeklinde konuştu.

İmamdan Mutlu Haber

İsa Bey Camisi İmamı İbrahim Taşdemir, caminin yeniden açılması için büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Taşdemir, "Bölge halkı ve yurt dışından gelen ziyaretçiler için uzun bir bekleyişti. Artık hem ibadet edebileceğiz hem de ziyaretçilerimize bu kutsal havayı sunabileceğiz," dedi.

Camiyi ziyaret eden yabancı turistlere önceki yıllarda 21 dilde yaklaşık 35 bin Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını kaydeden Taşdemir, bundan sonraki süreçte bu hizmetlerini daha kapsamlı bir şekilde sürdüreceklerini belirtti. 28 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek açılış için tüm hazırlıkların devam ettiğini vurgulayarak, caminin kendileri için büyük bir önem taşıdığını sözlerine ekledi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde restorasyon nedeniyle 2 yıl önce ibadete kapatılan İsa Bey Camisi, ilk...

İzmir'in Selçuk ilçesinde restorasyon nedeniyle 2 yıl önce ibadete kapatılan İsa Bey Camisi, ilk teravih namazında cemaatiyle yeniden buluşacak. Aydınoğlu İsa Bey tarafından 1375 yılında yaptırılan ve Anadolu Beylikleri döneminin görkemli yapıları arasında yer alan camideki yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tarihi dokusuyla öne çıkan cami, 28 Şubat'taki ilk teravih namazıyla ibadete açılacak.

İzmir'in Selçuk ilçesinde restorasyon nedeniyle 2 yıl önce ibadete kapatılan İsa Bey Camisi, ilk...

İzmir'in Selçuk ilçesinde restorasyon nedeniyle 2 yıl önce ibadete kapatılan İsa Bey Camisi, ilk teravih namazında cemaatiyle yeniden buluşacak. Aydınoğlu İsa Bey tarafından 1375 yılında yaptırılan ve Anadolu Beylikleri döneminin görkemli yapıları arasında yer alan camideki yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tarihi dokusuyla öne çıkan cami, 28 Şubat'taki ilk teravih namazıyla ibadete açılacak.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Kelaynakların Doğaya Salınımı Gerçekleşti
2
88 Yaşındaki Nusret Tepe, 80 Yıllık Değirmenini Geleneksel Yöntemle Ayakta Tutuyor
3
Kayserili Ustanın Tarihi Medreseye Kardan Alaeddin Keykubad Heykeli
4
Ordu'da 2,500 Kadın El Emeğiyle Aile Bütçesine Destek Sağlıyor
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği
6
Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor
7
Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı