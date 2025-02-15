İsa Bey Camisi, 650 Yıl Aradan Sonra İlk Teravihde Cemaatiyle Buluşuyor

İsa Bey Camisi, İlk Teravih Namazına Hazır

İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan 650 yıllık İsa Bey Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından 28 Şubat tarihinde ilk teravih namazıyla yeniden cemaatiyle buluşmaya hazırlanıyor. 1375 yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından yaptırılan bu tarihi cami, Anadolu Beylikleri döneminin en önemli yapılarından biridir.

Restorasyon Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, restorasyon sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Can, "Caminin mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Zaman içerisinde yıpranan cami, özellikle minaresindeki sorunlar nedeniyle bakım ihtiyaç duyuyordu," ifadelerini kullandı.

Ramazan ayına günler kala caminin yeniden ibadete açılacak olmasından duyduğu heyecanı dile getiren Can, "Caminin çatısı ve kubbesindeki kurşunlar yenilendi, duvarlara kireç harç enjeksiyon yapıldı, destekleyici sistemler kuruldu ve zemin güçlendirildi," şeklinde konuştu.

İmamdan Mutlu Haber

İsa Bey Camisi İmamı İbrahim Taşdemir, caminin yeniden açılması için büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Taşdemir, "Bölge halkı ve yurt dışından gelen ziyaretçiler için uzun bir bekleyişti. Artık hem ibadet edebileceğiz hem de ziyaretçilerimize bu kutsal havayı sunabileceğiz," dedi.

Camiyi ziyaret eden yabancı turistlere önceki yıllarda 21 dilde yaklaşık 35 bin Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını kaydeden Taşdemir, bundan sonraki süreçte bu hizmetlerini daha kapsamlı bir şekilde sürdüreceklerini belirtti. 28 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek açılış için tüm hazırlıkların devam ettiğini vurgulayarak, caminin kendileri için büyük bir önem taşıdığını sözlerine ekledi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde restorasyon nedeniyle 2 yıl önce ibadete kapatılan İsa Bey Camisi, ilk teravih namazında cemaatiyle yeniden buluşacak. Aydınoğlu İsa Bey tarafından 1375 yılında yaptırılan ve Anadolu Beylikleri döneminin görkemli yapıları arasında yer alan camideki yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tarihi dokusuyla öne çıkan cami, 28 Şubat'taki ilk teravih namazıyla ibadete açılacak.

İzmir'in Selçuk ilçesinde restorasyon nedeniyle 2 yıl önce ibadete kapatılan İsa Bey Camisi, ilk teravih namazında cemaatiyle yeniden buluşacak. Aydınoğlu İsa Bey tarafından 1375 yılında yaptırılan ve Anadolu Beylikleri döneminin görkemli yapıları arasında yer alan camideki yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tarihi dokusuyla öne çıkan cami, 28 Şubat'taki ilk teravih namazıyla ibadete açılacak.