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31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Heyecan Doruğa Ulaşıyor

Antalya'daki festival, 'Carmen ve Tango Ateşi' gösterisiyle devam ediyor; unutulmaz performanslar izleyicileri büyülüyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:07
31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Heyecan Doruğa Ulaşıyor

Antalya'daki Festivale Dair Son Gelişmeler

31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Astana Bale Tiyatrosunun sahne alacağı 'Carmen ve Tango Ateşi' ile devam ediyor. Bu gösteri, festival katılımcılarına eşsiz bir performans sunacak.

Geçmiş Performanslar

Dün akşam Aspendos Antik Tiyatro'da gerçekleştirilen Kuğu Gölü balesi, Çaykovski'nin etkileyici müziği ve koreografisi ile izleyicilerden tam not aldı.

Yarın Akşamki Gösteri

Yarın akşam Astana Bale Tiyatrosu, 'Carmen ve Tango Ateşi' ile seyirci karşısında olacak. Bu performansta, folklorik halk dansları ile klasik ve modern bale harmanlanırken, Alberto Alonso ve Ricardo Amarante gibi ünlü koreograflar eşliğinde flamenko ve tango gösterileri sergilenecek.

Festivalin Son Günü

Festival, 26 Eylül tarihinde Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan Tosca Operası ile sona erecek. Bu eserde ünlü tenor Paolo Lardizzone, Cavaradossi rolünde performans sergileyecek.

Operada Kimler Yer Alacak?

Orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetimindeki Antalya ve İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestraları, koro şefi Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu ile birlikte sahnede olacak. Dikkat çeken roller ve oyuncular ise şu şekildedir:

  • Floria Tosca - Nurdan Küçükekmekçi
  • Mario Cavaradossi - Paolo Lardizzone
  • Il Barone Scarpia - Serhat Konukman
  • Cesare Angelotti - Alaaddin Ataseven
  • Il Sagrestano - S. Onur Alpaslan
  • Spoletta - Mustafa Özşamlı
  • Sciarrone - M. Yusuf Yıldız
  • Un Carceriere - Yalçın Ünsal
  • Un Pastore - Melisa İnançöz

Dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl; koreografi Özge Ay; ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından yapılmıştır.

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