31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Heyecan Doruğa Ulaşıyor

Antalya'daki Festivale Dair Son Gelişmeler

31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Astana Bale Tiyatrosunun sahne alacağı 'Carmen ve Tango Ateşi' ile devam ediyor. Bu gösteri, festival katılımcılarına eşsiz bir performans sunacak.

Geçmiş Performanslar

Dün akşam Aspendos Antik Tiyatro'da gerçekleştirilen Kuğu Gölü balesi, Çaykovski'nin etkileyici müziği ve koreografisi ile izleyicilerden tam not aldı.

Yarın Akşamki Gösteri

Yarın akşam Astana Bale Tiyatrosu, 'Carmen ve Tango Ateşi' ile seyirci karşısında olacak. Bu performansta, folklorik halk dansları ile klasik ve modern bale harmanlanırken, Alberto Alonso ve Ricardo Amarante gibi ünlü koreograflar eşliğinde flamenko ve tango gösterileri sergilenecek.

Festivalin Son Günü

Festival, 26 Eylül tarihinde Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan Tosca Operası ile sona erecek. Bu eserde ünlü tenor Paolo Lardizzone, Cavaradossi rolünde performans sergileyecek.

Operada Kimler Yer Alacak?

Orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetimindeki Antalya ve İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestraları, koro şefi Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu ile birlikte sahnede olacak. Dikkat çeken roller ve oyuncular ise şu şekildedir:

Floria Tosca - Nurdan Küçükekmekçi

Mario Cavaradossi - Paolo Lardizzone

Il Barone Scarpia - Serhat Konukman

Cesare Angelotti - Alaaddin Ataseven

Il Sagrestano - S. Onur Alpaslan

Spoletta - Mustafa Özşamlı

Sciarrone - M. Yusuf Yıldız

Un Carceriere - Yalçın Ünsal

Un Pastore - Melisa İnançöz

Dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl; koreografi Özge Ay; ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından yapılmıştır.