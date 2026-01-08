Kemer Belediyesi 1306 Öğrenciye Sıfır Atık Eğitimi Verdi

Kemer Belediyesi, 22 okulda eğitim gören 1306 öğrenciye "Kemer’in Çevre Dedektifi Kerem" ile sıfır atık eğitimi verdi; atık ayrıştırma, geri dönüşüm ve kaynak koruma anlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:12
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:12
Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak amacıyla Kemer’deki 22 okulda eğitim gören 1306 öğrenciye sıfır atık eğitimi düzenledi.

Eğitimin içeriği

Eğitimlerde, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşümün çevreye ve ekonomiye katkıları, doğal kaynakların korunmasının önemi ve sıfır atık anlayışının günlük yaşama nasıl uygulanacağı konularında detaylı bilgi verildi. Eğitimler, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta ve Kemer Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi Gizem Gökdemir tarafından gerçekleştirildi.

Öğrencilere kağıt, plastik, cam ve metal atıkların doğru şekilde ayrıştırılması uygulamalı örneklerle gösterildi; yanlış atık alışkanlıklarının doğa üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. "Kemer’in Çevre Dedektifi Kerem" karakteri sayesinde öğrenciler çevre koruma bilincini eğlenerek edindi.

Belediye yetkililerinden mesaj

Serap Minta, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, amaçlarının çocukların öğrendiklerini günlük yaşamlarına ve ailelerine yansıtmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Semih Top ise "Kemer Belediyesi olarak çevreyi koruyan ve doğaya saygılı bir kent anlayışını benimsiyoruz. Sıfır atık projelerimiz kapsamında okullarımızda gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerle çocuklarımızın çevre bilinci kazanmasını sağladık. Bugün attığımız bu adımların, yarın daha temiz ve daha yaşanabilir bir Kemer olarak geri döneceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

